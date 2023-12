Niger: Crise sociopolitique- La dynamique citoyenne demande au Cnsp d'accepter l'offre de dialogue exprimée par la Cédéao

La dynamique citoyenne pour une transition réussie a rendu publique, le vendredi 15 décembre 2023 à Niamey, une déclaration pour soutenir le processus des négociations entre la Cédéao et le Cnsp et demander aux autorités nigériennes d’accepter cette offre de dialogue faite par l’institution communautaire. Rapporte l’Anp.

La déclaration a été lue par le coordonnateur de la dynamique, M. Sidibé issoufou qui a rappelé que « le Comité d'Orientation de son mouvement s'est penché sur la situation du Niger depuis l'appel, le 08 Décembre 2023, des acteurs de la société civile nigérienne favorablement à une levée des sanctions infligées par la Cédéao à notre pays suite au coup d'Etat du 26 juillet 2023 ».

Notons que depuis les conclusions du 64éme sommet ordinaire des Chefs d'Etats et de Gouvernement de la Cédéao tenu le dimanche 10 décembre 2023, notamment sur la situation du Niger qui ont reconnu que les événements intervenus le 26 juillet 2023 au Niger constituent un coup d'État et désigné des médiateurs pour engager un dialogue avec le Cnsp, en vue d'élaborer une feuille de route sur la base de la période de transition convenue, de mettre en place des organes de transition, ainsi que de faciliter la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la transition, le tout pour aboutir à un assouplissement progressif des sanctions imposées au Niger.

Le Comité d'orientation de la dynamique citoyenne pour une transition réussie constate « une avancée majeure dans les rapports entre notre pays et la Cédéao et exhorte les autorités à s'inscrire dans le dialogue comme seul moyen crédible de normaliser progressivement les relations de notre pays avec les autres nations de la communauté de l'Afrique de l'Ouest ».

Le Comité d'orientation de la dynamique citoyenne pour une transition réussie se dit, d'ores et déjà, « disposé à coopérer aux côtés des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la Patrie (Cnsp) et du gouvernement pour l'élaboration d'une feuille de route consensuelle et inclusive entre les acteurs pour un dialogue sincère et honnête avec les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l' Afrique de l'Ouest (Cédéao) ».