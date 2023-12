Cameroun: Lente normalisation après les pénuries de carburant

Au Cameroun, après environ une semaine de difficultés d'approvisionnement en essence, la situation se normalise progressivement. Pour vaincre la pénurie, le pays a accueilli deux navires chargés de près de trente tonnes de carburant. Du carburant qui est acheminé dans les stations-services à l'intérieur du pays depuis 48 h.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena

Dans cette station-service de Yaoundé, un camion-citerne livre enfin du carburant. Une manoeuvre qui s'est faite rare ces derniers jours dans la capitale camerounaise. Après une semaine de pénurie, l'essence commence à revenir dans les stations-services de la ville.

Bonne nouvelle

Une bonne nouvelle pour les automobilistes : « Là, on a déjà passé près de plus de deux heures à attendre pour avoir juste un peu de carburant. On se sent vraiment soulagés ». « Quand je suis arrivé, dit cet autre automobiliste, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de carburant. [Je souhaite] que le carburant revienne comme d'habitude, que l'on soit à l'aise. »

Si les longues files d'attente devant les pompes disparaissent progressivement, jusqu'ici, plusieurs stations, comme ici au quartier Messassi, continuent de rationner. Pas plus de 10 000 francs CFA d'essence par véhicule. Ce qui ne fait pas l'affaire de Pierre, chauffeur : « Je voulais faire le plein. On m'a dit que je ne pouvais consommer que dix mille. C'est déjà bien vu qu'on a attendu des heures pour l'essence. On a dit que ça va s'améliorer. »

Un troisième attendu

Ces dernières 48 h, le Cameroun a accueilli deux bateaux chargés respectivement de 13 tonnes et 16 tonnes de carburant, selon la Société camerounaise de dépôts pétroliers (SCDP). Un troisième est attendu d'un jour à l'autre, mais il en faudrait encore deux ou trois supplémentaires pour que tout le pays soit complètement approvisionné.

À lire aussiCameroun: les mototaxis de Bamenda interdits de circuler dès 18h pour raisons de sécurité