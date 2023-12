Madagascar: MDN-DGD - Partenariat pour la construction de l'académie des douanes et l'Ecole d'Etat-Major

La douane et le ministère de la Défense nationale mutualisent leurs moyens. Un partenariat a été signé avant-hier entre les deux entités en vue de la construction de l'Académie des Douanes et de l'Ecole d'État-major.

Une mutualisation des moyens puisque l'Académie des douanes sera implantée à Toamasina sur un terrain utilisé auparavant par le ministère de la Défense nationale, alors que l'École d'État-major sera construite dans la capitale avec l'appui de la Direction Générale des Douanes.

Aussi bien pour l'une et l'autre partie, le partenariat a pour objectif de fournir des services de qualité qui vont aboutir à des améliorations concrètes dans l'organisation et au déploiement des ressources humaines pour exécuter les missions en toute efficacité. À termes, il s'agit de mettre en place des infrastructures et des équipements nécessaires pour le renforcement et le perfectionnement du capital humain de ces deux entités.

2024.Concernant plus particulièrement l'académie des douanes, ce sera un établissement moderne doté de la dernière technologie. Il aura la capacité d'accueillir des centaines d'apprentis à travers des espaces de formation et de mise en situation. Son installation à Toamasina est d'autant plus pertinente dans la mesure où les activités douanières sont toutes disponibles avec le port et l'aéroport à proximité. Selon les prévisions, les travaux devront débuter en 2024 et l'Académie devra être opérationnelle en 2026.

Le projet entre dans le cadre du programme de modernisation de l'administration douanière qui privilégie le développement organisationnel et du capital humain de l'administration douanière. La convention a été signée par le ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona et le directeur général des Douanes, Ernest Lainkana Zafivanona.