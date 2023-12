Madagascar: Une cérémonie à l'organisation millimétrée

C'est une cérémonie comme l'aime le chef de l'État qui va se dérouler ce matin à Mahamasina. L'équipe en charge de l'événement est à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours. Et bien qu'on ne connaisse pas le détail des préparatifs, on est certain que toutes les phases du déroulement de l'investiture ont été passées au crible.

On suppose que l'organisation a des aspects militaires. C'est l'honneur du régime qui est en jeu. Aucune fausse note ne sera tolérée. Les nombreux invités de marque devront donc être favorablement impressionnés par le cérémonial et la prestance du président réélu.Les personnalités étrangères, chefs d'Etat et représentants de ceux qui n'ont pu venir, sont arrivées tout au long de la journée d'hier et ont été accueillies par le Premier ministre. On y compte des présidents du continent africain, des chefs d'État des îles soeurs de l'Océan Indien ou des ambassadeurs, des représentants d'institutions internationales. C'est en leur présence que le président réélu va prêter serment et sceller avec les Malgaches un pacte qu'il devra respecter pour les mener sur la voie du développement.

Le public pourra pénétrer dans le stade de Mahamasina tôt le matin et il le fera en suivant des règles très strictes. Il ne devrait pas y avoir ces bousculades funestes qui ont endeuillé des événements passés. Le président débarquera peu avant 10h, début de la cérémonie proprement dite qui sera retransmise sur les chaînes de télévision et sur les stations de radio. La partie officielle devrait être empreinte d'émotions. Il y aura aussi sans qu'on le sache avec certitude des tableaux chorégraphiés sur les gradins.

Cette cérémonie sera particulière puisqu'il y aura un défilé militaire. Un banquet devrait accueillir à Iavoloha tous les invités. La fête continuera en musique pour ceux qui seront dans le stade. Un méga concert aura lieu avec toutes les grandes stars de la Grande île.