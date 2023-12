Madagascar: Handicap visuel - Plus de 600 enfants initiés à l'utilisation des Lego braille bricks

Les briques en braille sont spécialement conçues pour aider les enfants malvoyants à apprendre les bases de l'alphabétisation et du calcul en braille.

Il offre un large éventail de possibilités pour impliquer les apprenants dans des activités visant à accroître la pensée critique, la résolution de problèmes et la collaboration par le jeu. Les briques sont applicables et utiles même pour les jeunes apprenants , âgés de moins de 6 ans, les aidant à s'engager et à participer à l'apprentissage dès leur plus jeune âge. Plus de 600 enfants ont été initiés à l'utilisation des Lego Braille bricks et plus de 280 parents dont les enfants sont atteints de troubles visuels durant la phase pilote du projet. Plus d'une trentaines d'enseignants ont été formés ainsi que quatre centres dédiés, recommandés par le ministère de l'Education nationale. A rappeler que la phase pilote déployée à Madagascar a pris fin au mois de juillet dernier. Une revue participative a eu lieu pour rapporter cette phase , tirer des leçons et conclure ensemble des suggestions pour la prochaine phase.

Résultats. C'est une initiative qui repose sur un partenariat entre la fondation Lego et l'UNICEF de la région de l'Est et du Sud de l'Afrique dans le but de tester dans une première phase les briques braille dans des établissements d'enseignement en Afrique où se trouvent des apprenants aveugles, et dans une seconde phase, de les déployer plus largement en tenant compte des enseignements tirés de la première phase. Parmi les résultats obtenus à la fin de la phase pilote à Madagascar : 94,3% des enfants aveugles ou malvoyants se sentent mieux intégrés dans la classe car ils travaillent en groupe avec des élèves voyants pour certaines activités utilisant le Lego braille bricks. 95,8% des enseignants ont également signalé une amélioration significative de l'inclusion et de la participation des enfants malvoyants dans les classes parce que les élèves jouent ensemble , travaillent ensemble et rangent les Lego ensemble.