Afrique: Noma - Enfin reconnu par l'OMS comme maladie tropicale négligée

Médecins Sans Frontières se félicite de la décision du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'inclure le noma dans la liste officielle des maladies tropicales négligées de l'OMS, après trois ans de campagne en ce sens.

À l'issue d'une réunion qui s'est tenue à Genève le 12 octobre, le groupe consultatif stratégique et technique pour les maladies tropicales négligées (STAG-NTD) a conclu que le noma répondait à tous les critères d'inscription sur la liste officielle de l'OMS. Le groupe a fait part de cette recommandation au directeur général de l'OMS, qui l'a maintenant ratifiée.

« Nous saluons la décision du directeur général de l'OMS, qui confirme ce que MSF et d'autres acteurs de la communauté médicale disent depuis des années : le noma est une maladie tropicale négligée et mérite toute l'attention et les ressources que cela implique, déclare Mark Sherlock, responsable des programmes médicaux de MSF. Nous espérons que cette décision braquera les projecteurs sur le noma, en facilitant l'intégration des activités de prévention et de traitement dans les programmes de santé publique existants, et en encourageant l'allocation de ressources indispensables à la lutte contre la maladie. »

Le noma est une maladie totalement évitable et facile à traiter si elle est prise en charge à temps. En l'absence de traitement, elle détruit la peau et les os du visage en quelques semaines seulement, entraînant la mort d'environ 90 % des personnes infectées. Les 10 % qui survivent sont confrontés à un avenir fait de douleur, de défiguration et de stigmatisation sociale. La maladie touche le plus souvent des enfants malnutris ou dont le système immunitaire est affaibli.

Le Nigéria est le principal pays ayant appuyé la demande de reconnaissance du noma en tant que maladie tropicale négligée. En janvier 2023, le ministère de la santé nigérian a soumis à l'OMS un dossier comprenant une lettre de demande officielle, des lettres de soutien de 31 pays et un dossier démontrant que le noma répond aux critères d'inclusion. MSF a soutenu le Nigeria pour fournir les données médicales nécessaires, basées sur des années de recherche et sur l'expérience de MSF dans le traitement des survivants du noma, dans l'espoir que cette inscription suscitera une plus grande attention, un diagnostic plus précoce et des recherches plus approfondies.

Depuis 2014, MSF travaille aux côtés du ministère de la santé dans l'hôpital à Sokoto, dans le nord-ouest du pays, pour prendre en charge le noma. Ses équipes pratiquent la chirurgie reconstructrice et diverses activités telles que le soutien nutritionnel et psychologique. Depuis 2014, les équipes MSF à Sokoto ont réalisé 1 203 interventions chirurgicales sur 837 patients.

« Si l'inscription sur la liste des maladies tropicales négligées de l'OMS est une étape importante, il reste encore beaucoup à faire au service des personnes affectées par le Noma, déclare M. Sherlock. Nous prévoyons d'orienter nos efforts sur la mobilisation de ressources et de partenariats à l'international afin de faciliter la programmation et la recherche pour réduire la mortalité liée au noma, faire mieux connaitre la maladie et améliorer les conditions de vie des patients et des personnes qui en ont été atteintes. »