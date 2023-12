Cameroun: Eto'o et la Fécafoot s'intéressent à une jeune pépite allemande pour la sélection camerounaise

Samuel Eto'o est entré dans la danse pour convaincre Yann Aurel Bisseck de rejoindre les Lions indomptables. Si cela risque d'être juste pour qu'il intègre la sélection camerounaise avant la CAN, les discussions sont engagées avec le jeune Allemand, selon Sky Sport.

Samuel Eto'o, à la tête de la Fédération camerounaise de football, aimerait mettre le grappin sur un jeune prometteur afin de l'intégrer à la sélection des Lions indomptables. Le jeune et très grand (1,96m) défenseur central Yann Aurel Bisseck intéresse beaucoup le patron de la Fécafoot. Un véritable coup à tenter puisque le joueur de 23 ans a déjà évolué dans les catégories jeunes de la sélection allemande, notamment en espoirs où il compte huit capes et un but.

D'après les informations de Sky Sport Allemagne, Eto'o a engagé des discussions pour tenter de convaincre le joueur et son entourage. Pour l'instant, « rien n'est décidé », et il parait donc peu probable que tout soit acté à temps pour voir le défenseur de l'Inter Milan jouer la CAN qui débutera le 13 janvier.

🚨🇨🇲 EXCLUSIVE: Cameroon wants Yann Aurel #Bisseck - The Cameroonian FA is trying to convince the 23 y/o centre-back to play for the the Indomitable Lions.➡️ President Samuel Eto'o has already inquired about him. Talks ongoing, but nothing agreed yet. Bisseck's debut at the... pic.twitter.com/5MfGjdWoTe-- Sarah Wieczorek (@sarahowever_) December 15, 2023