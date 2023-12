Congo-Brazzaville: Réformes économiques - La BM approuve 80 millions de dollars en faveur du Congo

La Banque mondiale (BM) a approuvé, le 15 décembre, un financement à l'appui des politiques de développement d'un montant de 80 millions de dollars en faveur de la République du Congo.

Le financement accordé vise à soutenir les efforts de réforme entrepris par les autorités pour renforcer la mobilisation des recettes et la gestion des finances publiques, et créer des conditions plus propices à une croissance inclusive et durable.

Selon le communiqué de la représentation nationale de la BM, il s'agit de la deuxième d'une série de trois opérations prévues sur la période 2022-2024 et financées par cette institution financière pour la reconstruction et le développement ainsi que l'Association internationale de développement dans le but de placer l'économie congolaise sur la voie de la reprise, conformément au Plan national de développement 2022-2026 porté par le gouvernement.

« Les réformes soutenues par ce financement à l'appui des politiques de développement sont indispensables pour améliorer la situation budgétaire et la gouvernance du pays tout en diversifiant l'économie », souligne Cheick Fantamady Kanté, directeur des opérations de la BM pour la République du Congo, précisant « qu'il s'agit de mesures essentielles pour parvenir à une croissance durable et inclusive, soutenir l'économie du pays et améliorer le bien-être de tous les citoyens ».

Cette opération s'articule autour de deux axes prioritaires. Le premier vise à renforcer la viabilité budgétaire et la gouvernance grâce à la modernisation de l'administration fiscale et douanière, à une réglementation plus rigoureuse du secteur pétrolier, à un contrôle accru des finances publiques et à l'amélioration de l'efficacité du système de passation des marchés publics.

La seconde priorité est de soutenir la diversification économique et l'inclusion en améliorant l'environnement de l'entreprise, la protection sociale pour la population la plus vulnérable, ainsi que l'accès à l'électricité et aux services essentiels comme la santé et l'éducation.

Pour les autorités congolaises, ces efforts sont essentiels pour renforcer la résilience du pays aux chocs futurs et augmenter la marge de manoeuvre budgétaire disponible pour financer le développement des infrastructures et le capital humain, notamment les budgets et les dépenses alloués à l'enseignement technique et professionnel, afin de doter les futurs actifs des compétences pratiques nécessaires.