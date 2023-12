Algérie: Mostaganem - Ali Aoun pose la première pierre d'un site de production de Saïdal

MOSTAGANEM — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a procédé samedi à Mostaganem à la pose de la première pierre d'un site de fabrication du groupe "Saïdal", spécialisée dans la production de médicaments ophtalmologiques et de produits vétérinaires.

Ce site, le 9e du genre du groupe Saïdal au niveau national et le premier dans l'Ouest du pays, sera réalisé pour la production annuellement de 11 millions d'unités de gouttes et pommades pour les yeux, et 5 millions d'unités de solutions injectables et de vaccins destinés à un usage vétérinaire, pour un coût d'investissement de 1,9 milliard DA, a indiqué, à l'occasion, le Président directeur général du groupe, Wassim Kouidri.

Le chiffre d'affaires de ce site qui comprend deux usines, atteindra 11 milliards DA, avec possibilité de doubler la production et de contribuer à réduire la facture d'importation annuelle de produits ophtalmologiques et vétérinaires qui s'élève à 250 millions de dollars, a souligné le même responsable.

M. Kouidri a indiqué que les services de la wilaya de Mostaganem ont accordé, en un temps record, à Saïdal le droit d'exploiter le terrain qui accueillera le projet à travers une concession, faisant observer que le nouveau site devrait générer 120 emplois directs dans sa première phase et 300 autres emplois, ultérieurement.

%

Lire aussi: Mostaganem: Aoun préside une cérémonie de remise d'autorisations d'exploitation définitive de 34 projets d'investissement

Dans son intervention, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a insisté sur la nécessité de réduire les délais de livraison des travaux qui concernent le réaménagement et la construction des usines et la mise en service, de 12 mois à 8 mois.

M. Aoun a appelé les responsables du groupe Saïdal à renforcer le chantier avec des équipes techniques et à coordonner avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour ce qui est des produits à usage vétérinaire.

Dans la zone d'activités de Fornaka, le ministre a inauguré deux nouvelles unités industrielles du complexe industriel chimique saoudien "Adouan" devant doubler la production de chlorure de calcium, le tout pour un coût d'investissement de l'ordre de 3,4 milliards DA.

Les deux nouvelles unités permettront d'assurer les besoins nationaux de ces produits à multiples usages et de cesser l'importation pour l'un des producteurs, tout en réduisant le coût des importations pour l'autre, pour une valeur globale estimée à 3,2 milliards DA, en plus des exportations, selon les explications fournies par le responsable de ce complexe industriel.