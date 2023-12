Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Décembre 2023

Guinée : Incendie dans un dépôt d’hydrocarbures - L’accès à Kaloum bloqué à partir du pont 8 novembre

Suite à l’exposition survenue au dépôt d’hydrocarbures dans la nuit du dimanche à lundi 18 décembre 2023, l’accès à Kaloum a été bloqué à partir du pont 08 novembre, principal boulevard d’entrée du centre-ville. De nombreux citoyens qui voulaient rallier le centre-ville pour s’enquérir des nouvelles de leurs proches ont été stoppés à l’échangeur de Moussoudougou par des agents postés sur les lieux. Sur place, c’est seulement les sorties de la ville qui sont autorisées, les entrées ne sont pas permises alors que des scènes de paniques ont été signalées suite à ce sinistre. Selon des citoyens joints à Kaloum, des barrages ont été érigés à maints endroits, des ambulances ainsi que des véhicules des forces de l’ordre circulent. Pour le moment aucun bilan précis n’a été fourni par les autorités. Mais des dizaines de blessés ont été admis dans les hôpitaux. Au Chu d’Ignace Deen, le personnel soignant était débordé, a appris Africaguinee.com de sources hospitalières. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Politique- Pr Cowppli-Bony (Pdci-Rda) : « Il y a eu des dysfonctionnements internes graves…» (déclaration)

Après la suspension du 8è congrès extraordinaire du Pdci-Rda qui devrait élire le nouveau président du Pdci-Rda, le président par intérim Professeur Cowppli-Bony est sorti de sa réserve. Reconnaissant qu'il y a eu « des dysfonctionnements internes graves » que le parti va « devoir corriger dans l'urgence ». Pour ce faire, il s’est adressé le dimanche 17 décembre 2023 aux militants de son parti dans un message. « Je vous adresse, à toutes et tous, ma profonde gratitude pour votre militantisme sincère et engagé qui n’a pour ambition que de remettre le Pdci-Rda en position de construire un autre destin pour notre pays. Le Pdci- Rda, grâce à chacun et chacune d’entre vous, est plus que jamais vivant. Le parti fondateur et bâtisseur de la Côte d’Ivoire moderne est debout et continuera de vivre pour le bonheur de tous nos compatriotes. Le Pdci-Rda a ainsi une fois encore démontré ses valeurs de paix, de dialogue et de discipline, par le comportement exemplaire de ses militants. », indique la note du président par intérim.. (Source : fratmat.info)

Mali : Lutte contre la corruption- L’Etat aux trousses de 900 milliards de Fcfa

La lutte contre l'enrichissement illicite a pris une autre tournure. Des fonds placés au sein de plusieurs établissements financiers de la place, font depuis quelques semaines, l'objet d'interrogations. La rareté de l'argent à Bamako n'est aujourd'hui qu'un secret de polichinelle de plus en plus les banques maliennes ont du mal à servir des gros montants aux usagers Vous l'avez peut-être constaté vous-mêmes ou dans votre entourage ? Eh bien, cet état de fait n'est pas anodin et Le Soft qui a déjà investigué fonctionnement, un mal pour un bien, a pu localiser en partis, les raisons. Selon des sources bancaires ayant requis l'anonymat, c'est plus 9.00 Milliards de Francs Cfa qui font aujourd'hui l'objet d'enquêtes. Selon une autre source dans l'anonymat, qui confirme la première, cet argent appartiendrait à des opérateurs économiques et fonctionnaires, en maille avec la justice et dont certains ont fui le pays. (Source : abamako.com)

Sénégal : Trafic de drogue-La Marine nationale annonce une saisie de 03 tonnes de cocaïne

La Marine nationale sénégalaise a annoncé samedi que son patrouilleur de haute mer, le ‘’Walo’’, a intercepté un navire transportant 03 tonnes de cocaïne dans les eaux sénégalaises au sud du pays. Sur son compte X, la Marine a publié : « Saisie de 3 tonnes de cocaïne par le patrouilleur de haute mer Walol sur le navire +Nten Faye+, au Sud des eaux sénégalaises, à 425 kilomètres au large ». La valeur minimale de cette saisie est estimée à 126 milliards de francs Cfa. La Marine nationale a précisé que le navire incriminé, baptisé « Nten Faye », ainsi que ses 7 membres d’équipage, ont été ramenés à la Base navale Amiral Faye Gassama le samedi dernier (Source : senenews)

Burkina Faso : Prévoyance sociale en Afrique-Des échanges à Ouagadougou pour booster le régime

Une quinzaine de pays africains membres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale (CIPRES), ont échangé vendredi, dans la capitale burkinabè, sur la promotion de la protection sociale des travailleurs du public et du privé. « La protection sociale est indispensable pour toute société moderne soucieuse de mettre en pratique les valeurs d’équité et solidarité », a déclaré le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyèlem de Tambèla. Selon lui, cette tribune qui regroupe des techniciens et des décideurs de la prévoyance sociale de plus d’une quinzaine de pays, contribuera sans nul doute à booster les bonnes pratiques dans le monde de la protection sociale. Le chef du gouvernement s’exprimait vendredi à Ouagadougou, à l’ouverture des travaux de la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale (Cipress). (Source : aouaga.com)

Bénin : Incendie mortel du 23 septembre 2023 à Sèmè-Kraké - Charlemagne Honfo salue la prompte réaction du gouvernement

Le jeudi 15 décembre 2023, le député Charlemagne Honfo, natif de Sèmè-Podji, a activement pris part au débat sur la question orale posée par son collègue Sêdozan Jean-Claude Apithy et relative à l’incendie survenu le 23 septembre 2023 dans un entrepôt à Sèmè-Kraké dans la Commune de Sèmè-Podji. Dans son intervention, le député Charlemagne Honfo, a non seulement remercié le gouvernement pour la prise en charge des soins des blessés de ce drame, mais également toute la classe politique toute tendances confondues pour leur solidarité en faveur des familles des victimes de l’incendie. Il n’a pas manqué de plaider pour que les familles éplorées rentrent toutes en possessions des corps sans vie de leurs parents afin de faire leur deuil. (Source : acotonou.com)

Centrafrique : Droits de l’homme- Vague d’indignation après l’arrestation d’un député de l’opposition

Le député de l'opposition Dominique Yandocka arrêté vendredi matin à son domicile à Bangui est toujours détenu à la section de recherches et d’investigations (SRI). Il fait partie des opposants qui ne reconnaissent pas la nouvelle Constitution promulguée en août dernier en Centrafrique. Selon de nombreux témoins, son garde du corps a été tabassé par les forces de l'ordre pendant son arrestation. L’arrestation du député Dominique Yandocka suscite une vague d’indignation de l’opposition centrafricaine. L’ancien Premier ministre Anicet George Dologuélé parle par exemple de « terrorisme d'État ». Le Brdc, une plateforme qui regroupe les principaux opposants, condamne ce qu’elle qualifie de « dérive totalitaire » du président Faustin Archange Touadera. (Source : abangui.com)

Gabon : Marathon du Gabon- Chancia Mimbale encore victorieuse de « La Gabonaise »

L’athlète gabonaise a bouclé les cinq kilomètres du circuit en 18 minutes, pour s’offrir un deuxième sacre consécutif sur cette épreuve, entièrement dédiée à la gente féminine, a-t-on constaté. Je suis contente d’avoir participé à cette 9ème édition, mais je suis surtout très heureuse d’avoir décroché une fois de plus la première place. Je n’ai pas pu faire un meilleur chrono que lors de la précédente édition, à cause de la chaleur », a-t-elle déclaré. Chancia Mimbale n’a donc pas amélioré ses 16 min 59sec établies l’année dernière. En sus de “La Gabonaise » qui contribue à promouvoir la lutte contre les cancers féminins, deux autres courses, notamment dans la catégorie junior, ont aussi constitué le menu de cette première journée de la compétition. ( Source :alibreville.com)