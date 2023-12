Algérie: Mettre en oeuvre la stratégie nationale de gestion et de traitement de déchets

TISSEMSILT — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, a affirmé samedi à Tissemsilt la détermination de son département à mettre en oeuvre la stratégie nationale de prise en charge de la gestion, de la récupération et du traitement des déchets ménagers, industriels et inertes.

En recevant des explications sur l'opération de récupération du carton à l'unité relevant de l'Entreprise du centre d'enfouissement technique au chef-lieu de wilaya, Mme Dahleb a souligné que cette stratégie est basée sur des données techniques ayant prouvé une hausse de la valeur des déchets en Algérie, qui a atteint depuis le début d'année en cours 207 milliards DA contre 151 milliards DA en 2022.

Cette stratégie vise à encourager les initiatives locales et nationales dans le cadre du recyclage des déchets, à sa tête le tri domestique suivi de la répartition des bacs par les communes et la collecte des déchets où chaque produit est trié, à l'instar du verre, du papier et du plastique, a-t-elle indiqué, insistant qu'il faut œuvrer à développer une industrie nationale de ces bacs.

La ministre a souligné, dans son intervention au siège de la wilaya lors d'une présentation de l'état d'avancement des projets ayant bénéficié au secteur à travers le programme complémentaire approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune au profit de la wilaya, que la vision selon laquelle les centres d'enfouissement technique des déchets sont au bout du compte doit changer, soutenant que tous les déchets sont en grande partie des matières premières qui doivent être récupérées et valorisées écologiquement et économiquement.

Elle a fait savoir que la quantité des déchets éliminés est estimée à 34 millions de tonnes dont 13,5 millions de tonnes d'ordures ménagères et que seulement 10 % sont valorisés, soulignant qu'il faut donc donner une valeur économique à ces déchets, surtout que les efforts se concentrent sur la récupération de 40 % des déchets ménagers, de 50 % des déchets inertes produits des chantiers de bâtiment et de 30 % des déchets industriels d'ici 2030.

Par ailleurs, la ministre a présidé une cérémonie de remise de 22 camions compacteurs au profit de 21 communes et de l'entreprise de nettoyage du chef-lieu de wilaya "Wanchariss Net" dont l'acquisition a coûté 180 millions de dinars sur le budget alloué à la wilaya, estimé à 1,9 milliard de dinars.

A l'occasion, une visite a également été réservée au projet de réalisation d'un centre de déchets inertes dans la commune de Tissemsilt et à la mise en service d'une station de traitement des lixiviats de déchets au centre d'enfouissement technique, en plus de l'inspection d'une unité de récupération du carton au même centre.

Le programme de la visite de la ministre dans la wilaya de Tissemsilt prévoit dans la commune de Thenia la pose de la première pierre de réalisation d'une deuxième tranchée de la décharge contrôlée outre l'inspection d'une micro-entreprise de récupération et de recyclage des déchets financée dans le cadre de l' Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Dans la commune de Khemisti, une autorisation d'exploitation sera remise définitivement à une entreprise privée de production du lait et dérivés.