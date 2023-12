Afrique de l'Ouest: Rabat, hôte d'un colloque visant à revisiter les »premières générations d'érudits sénégalais d'expression arabe »

Rabat, 17 déc (APS) - Un colloque scientifique sur le thème "Les Pionniers de la Culture arabo-islamique au Sénégal" s'ouvre ce lundi à Rabat, à l'initiative de l'Académie du Royaume du Maroc et de l'Ambassade de la République du Sénégal auprès dudit royaume, a appris l'APS des organisateurs.

Dans un communiqué, la représentation diplomatique sénégalaise précise que "ce colloque revisitera, à travers des regards croisés d'intellectuels et de chercheurs universitaires sénégalais et marocains, un pan important, jusque-là négligé par la recherche, de la culture arabo-islamique au Sénégal".

Il s'agit "des premières générations d'érudits sénégalais d'expression arabe (...)", indique-t-elle, ajoutant que le colloque contribuera à "lever le voile sur les méthodes pédagogiques dont ils ont fait usage en vue de diffuser la religion musulmane dans ce pays".

Le colloque de Rabat offrira "l'occasion de mettre en exergue le rôle fondamental de cette culture et de la communauté de valeurs qu'elle porte dans l'établissement et la consolidation des relations fraternelles unissant le Maroc et le Sénégal".

Organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Langue arabe, la rencontre sera aussi mise à profit pour "rendre hommage à des figures émérites de la culture arabo-islamique du Sénégal, témoins de la relation unique entre ce pays et le Royaume du Maroc".

Il s'agit de "feu le Professeur Ibrahim Mahmoud Diop (dit Barham) et Mohamed Lamine Diop et Ibrahima Touré, lauréats des Universités marocaines, finalistes du Concours international de Poésie arabe d'Abu Dhabi, respectivement, en 2020 et 2023", rappelle le communiqué.

Une longue tradition d'échanges et de brassage

Dans une note conceptuelle, l'ambassade du Sénégal souligne que "les relations séculaires unissant le Royaume du Maroc et le Sénégal sont cimentées, dans une large mesure, par les affinités culturelles et spirituelles, forgées par une longue tradition d'échanges et de brassage entre leurs populations".

"Pays africain, profondément attaché à sa négritude, le Sénégal a su, à travers le temps, assimiler la culture arabo-islamique, devenue partie intégrante de son identité", souligne-t-elle.

Elle affirme que "cette part fondamentale de l'identité sénégalaise rapproche notre Nation de nos frères Marocains, spécialement, en tout ce qui touche à la spiritualité, au soufisme et aux valeurs".

L'ambassade du Sénégal à Rabat explique que c'est dans le but de "mettre en lumière ce socle solide et précieux de la relation Maroc-Sénégal et, notamment, de mieux faire connaître ceux qui en ont établi les bases", qu'elle "propose d'organiser" le Colloque scientifique sur les pionniers de la culture arabo-islamique au Sénégal.

Une rencontre qui, selon elle, permettra de "revisiter les figures historiques qui ont participé à introduire et à diffuser la culture arabo-islamique au Sénégal, à travers des regards croisés d'intellectuels et de chercheurs universitaires sénégalais, marocains et d'autres nationalités".

Mise en perspective des méthodes pédagogiques innovantes

Elle rappelle que "l'abnégation de toute une génération d'érudits et de leaders a engendré l'éclosion d'une riche culture arabo-islamique au Sénégal, ayant produit des intellectuels de haute facture, qui ont laissé à la postérité des ouvrages dans tous les domaines de la science : théologie, spiritualité, mathématiques, astronomie, exégèse, poésie, etc,.".

Le Colloque servira également de prétexte pour "mettre en perspective les méthodes pédagogiques innovantes développées par cette génération en vue de faciliter la diffusion de leur message auprès de communautés étrangères à la langue arabe".

»Cette rencontre sera l'occasion de présenter l'ouvrage intitulé Fathu-l Kabîr, rédigé par un Comité de chercheurs sénégalais, essentiellement, lauréats du système d'enseignement supérieur du Maroc et qui retrace un pan important, jusque-là négligé par la recherche, de la culture arabo-islamique au Sénégal (...)", signale la note conceptuelle.

Elle précise qu"'il s'agit de la génération des pionniers de l'enseignement de la culture islamique et arabe au Sénégal qui ont réussi à relever le défi d'enraciner la culture arabo-islamique dans des terroirs parfois hostiles et à diffuser un modèle islamique fortement empreint des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble".

Le Colloque se tiendra à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Langue arabe.