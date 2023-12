Afrique: L'Angola participe au séminaire sur la promotion de la paix et de la sécurité

Luanda — Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, se trouve à Oran, en Algérie, où il participera jusqu'à lundi au Xe Séminaire annuel de haut niveau sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.

Selon un communiqué de presse, le « Processus d'Oran » a une portée ministérielle et implique la participation des pays membres du Conseil de paix et de sécurité, des responsables de l'Union africaine et des Nations Unies, des partenaires, des amis et des invités.

Cette année marque le dixième anniversaire de cet événement important, qui a constitué une plateforme de coopération et de collaboration dans les efforts du continent africain pour promouvoir, articuler et défendre des positions communes sur les questions de paix et de sécurité.

Le « Processus d'Oran » a été adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS), lors de sa 397ème réunion tenue le 23 septembre 2013, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, dans la ville américaine de New York.

