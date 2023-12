Angola: L'UIT promet de soutenir le secteur spatial du pays

Luanda — L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a réitéré vendredi sa disponibilité à soutenir l'Angola dans des projets liés aux Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et au secteur spatial.

Cet appui a été exprimé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, par le directeur du Bureau des Radiocommunications de l'UIT, Mário Maniewicz, lors d'une réunion avec le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, en marge de la Conférence mondiale des radiocommunications ( WRC-2023).

Le président de l'UIT a souligné les niveaux de relations de coopération entre l'Angola et l'UIT, dans le chapitre sur les télécommunications/technologies de l'information et de la communication et le secteur spatial.

Lors de la réunion, les deux interlocuteurs ont abordé les questions relatives à la gestion du spectre des fréquences pour la fourniture des services de radio, téléphonie, satellite et télévision aux niveaux national et régional, dans le cadre de la coordination avec les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

À son tour, le ministre Mário Oliveira, comme il l'avait déjà fait en plénière, a remercié le soutien apporté par l'UIT aux pays africains dans l'approbation de la Résolution numéro 559 (CMR-19) sur la récupération des positions orbitales de 31 pays du continent africain.

La résolution susmentionnée, relative aux mesures réglementaires sur l'utilisation de l'orbite des satellites, a été approuvée lundi 11 décembre lors de la plénière de l'UIT tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis.