Nigeria: «Les gens ont déjà oublié», Onana revient sur ses premiers mois difficiles à Manchester

André Onana traverse une période compliquée, qui a parfois ressemblé à un cauchemar, pour sa première moitié de saison à Manchester United. En revanche, le Camerounais semble toujours confiant en ses capacités pour redevenir l'un des tous meilleurs au monde à son poste. C'est ce qu'il a assuré dans une interview accordée à Sky Sport.

« J'ai connu pire par le passé ». À entendre les mots d'André Onana, qui s'est confié au micro de Sky Sport, sa situation sportive est loin d'être alarmante. Et ce, malgré les critiques qui pleuvent sur le portier depuis son arrivée à Manchester United cet été. Considéré comme l'un des tous meilleurs au monde, le Camerounais s'est peu montré à son avantage ans les buts mancuniens. Pire, il a souvent commis des erreurs qui ont coûté des buts et des points précieux aux Red Devils, tout juste éliminés de toute compétition européenne après leur défaite à domicile contre le Bayern Munich (1-0).

Un constat amer alors qu'Erik ten Hag lui-même, qui l'a connu sous ses ordres à l'Ajax Amsterdam lors du superbe parcours des Néerlandais en ligue des champions lors de la saison 2018/2019, a forcé la banque pour le faire venir depuis l'Inter Milan en échange de 50 millions d'euros. « Je traverse un moment difficile, a résumé l'intéressé. Et j'espère que ça va changer le plus rapidement possible. Mais les critiques, vous devez faire avec et c'est le prix à payer quand vous jouez à Manchester United, l'un des plus grands clubs au monde ».

« En six mois, le meilleur gardien de la Champions League de la saison dernière est devenu le pire ? »

« Soit tu gagnes, soit tu apprends »

Mais plus que les critiques, c'est son propre niveau de jeu qu'Onana a analysé, sans détour : « Les gens se souviennent du meilleur gardien de la Ligue des champions de la saison dernière (lui-même). Mais j'étais sur le banc la première partie de la saison et les gens ont déjà oublié. [...] Vous voulez me dire qu'en six mois, le meilleur gardien de la Champions League de la saison dernière est devenu le pire au monde ? Non, comme je l'ai dit, tout est temporaire. Je sais que tout ira bien. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ».

En attendant, le gardien formé au Barça préfère philosopher. Déjà parce qu'en termes de pourcentage d'arrêts, il est deuxième de Premier League (75%) derrière Alisson, le gardien de Liverpool (80%). Et s'il ne performe pas autant qu'il le souhaiterait dans l'immédiat, ainsi soit-il. « Quand je regarde mes cinq-six mois à United, je ne suis pas content de moi parce que j'étais bien meilleur que ça, assure-t-il. [...] Je dois être confiant, car on ne perd jamais dans la vie. Soit, tu gagnes, soit tu apprends. Donc, j'apprends beaucoup ».