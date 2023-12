Congo-Kinshasa: Goma - Les personnes de 3è âge en difficulté d'obtenir les duplicatas des cartes d'électeur à la CENI

L'Association des vieillards au Nord-Kivu dénommée « Compassion pour les déshérités (CODESH) a déploré, samedi 16 décembre, la difficulté qu'éprouvent ces membres d'obtenir des duplicatas des cartes d'électeurs à la CENI.

A Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Wilondja Watongoka, a fait savoir que les personnes de 3è âge ont aussi le droit de voter leurs candidats le 20 décembre comme les autres Congolais.

En plus, pour certains d'entre eux, leurs noms ont été omis de la liste électorale à Goma.

Ce responsable s'inquiète de cette situation et demande à la CENI de faciliter aux requérants, notamment ceux de 3è âge d'avoir les duplicatas qui leur permettront de remplir leur devoir civique.

Wilondja Watongoka exprime son ras-le-bol :

"ll y a beaucoup de gens surtout dans notre association et surtout nous qui nous occupons les gens de 3e âge. On les a mobilisés pour amener les cartes à la CENI, mais jusqu'à présent les cartes ne sont pas encore délivrées. Ça fait longtemps on a fait le tour d'ici et là quittant la maison jusqu'à la CENI. On nous dit d'attendre. Maintenant nous sommes à la veille des élections. Jusqu'à quand nous allons attendre. Voilà pourquoi nous sommes dit de descendre à Radio Okapi parce que c'est une chaine qui peut permettre à la CENI de nous écouter et apporter une assistance quant à ce ».

Il a ajouté que les personnes de 3e âge se sentent marginalisés et resterons toujours marginalisés, alors que le vote est un devoir civique.