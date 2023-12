Comores: Lancement de la campagne électorale pour les élections de janvier

Aux Comores, la campagne pour la présidentielle et les élections des gouverneurs du 14 janvier prochain débute ce dimanche. Pour la présidentielle, six candidats sont en lice, dont le président sortant Azali Assoumani.

Chômage, inflation, insécurité ou encore une justice que certains accusent d'être politisée... Le pays se trouve confronté à de nombreux défis, notamment économiques, sociaux et politiques. Cette campagne qui débute est l'occasion pour les cinq candidats de l'opposition de mettre fin à sept années de pouvoir d'Azali Assoumani. Ce dernier, de son côté, en quête d'un quatrième mandat, peut faire valoir son expérience face à ses adversaires ainsi que son bilan, notamment sur le plan interne avec la construction de nombreuses routes et celle, en cours, du plus grand établissement sanitaire du pays.

Athoumani Ali Ivessi, citoyen très actif sur les réseaux sociaux, souhaite lui avant tout une amélioration de la vie quotidienne. « Il nous faut un président qui sera au moins capable de nourrir son peuple, lui offrir de meilleurs soins et une éducation de qualité. On est en fin 2023, on consomme encore la nourriture malgache et on se soigne à Madagascar. Le pays fait face à plusieurs difficultés notamment sur les conditions de vie de base telles que l'éducation et la santé. Il y a une inflation, les Comoriens ont du mal à manger tellement tout est devenu cher dans notre pays », témoigne-t-il.

%

Des inquiétudes partagées notamment au sein de la société civile. Nasrat Mohamed Issa, présidente de la Fédération comorienne des consommateurs explique que le prochain président sera très attendu par les Comoriens sur les sujets économiques. Les Comoriens « attendent des propositions concrètes visant à stimuler l'économie du pays de manière durable et sûre, une orientation pour l'investissement et la création d'emploi. Ils attendent également la lutte contre la corruption, l'incivilité et la criminalité. Ils attendent aussi la démocratie et l'intégrité du système judiciaire ».

Outre la lutte contre la vie chère, les candidats seront également jugés par les électeurs sur leurs propositions en politique étrangère et sur la question de Mayotte.