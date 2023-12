Madagascar: Développement personnel - La musique, source d'estime de soi

En dehors des formations pédagogiques et des parcours académiques, l'un des meilleurs moyens pour façonner la personnalité d'un enfant et de développer sa confiance en soi est la musique. Les enfants de 9 à 13 ans qui sont au conservatoire EGM de Madagascar n'ont pas manqué d'exposer leur savoir-faire durant le concert de Noël de samedi dernier.

Selon le directeur de l'EGM, Aintsoniony Ranaivomiadana, ce concert de Noël est une manière pour les enfants de dévoiler ce qu'ils ont appris, tout en profitant de l'occasion pour devenir plus confiants et moins timides. « Il est normal qu'ils aient peur, mais cela les aide à gagner en confiance et en estime de soi. Cela fait en effet partie de l'enseignement de la musique, car nous apprenons aux enfants à surmonter le trac. Bien entendu, il y a des hauts et des bas et quelques améliorations à faire, mais le plus important est que les enfants ont osé se produire en public », a-t-il souligné.

Parmi les airs et les morceaux qui ont été entonnés durant ces événements, il y a eu les grands classiques comme « O holy night » ou « avia ry mino » qui ont été repris en choeur par le public avec d'autres oeuvres. Au cours de l'événement, le directeur de l'EGM n'a pas manqué d'encourager les parents à féliciter leurs enfants pour leurs talents afin que ces derniers puissent gagner en confiance.

Actions sociales

%

Il faut noter que l'EGM, conservatoire de Madagascar, organise chaque année des levées de fonds. Ce concert de Noël figure parmi les actions sociales organisées par l'EGM dans ce but. Cette action en est à sa 13e édition, l'établissement organise donc une distribution de jouets pour les enfants les plus démunis dans les quartiers des 67 ha, siège de l'EGM, ainsi que dans le quartier d'Ankasina et de ses environs.

Le vendredi 22 décembre, à la date prévue pour cet événement, un millier d'enfants sont attendus pour bénéficier de la distribution de jouets. « Si l'on donnait le choix aux parents entre 1 kg de riz et un jouet, il est évident qu'ils choisissent le kilo de riz dû à leurs situations précaires. Les fêtes de Noël sont destinées aux enfants, voilà pourquoi nous avons choisi d'offrir des jouets aux enfants dont les parents sont en difficulté », renchérit-t-il.