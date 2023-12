Congo-Brazzaville: L'humoriste Stéphanie Bluetooth remporte le prix RFI Talents du rire 2023

La Congolaise et Brazzavilloise Stéphanie Bluetooth a remporté la 9e édition du prix RFI Talents du rire 2023 décerné par Mamane et RFI. La lauréate, sélectionnée par un jury de professionnels, bénéficiera d'un prix de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière.

Il y a de la joie depuis ce lundi à Brazzavillle, plus précisément dans le quartier Monkoundo où Stéphanie et sa maman ont appris la bonne nouvelle. « Talents du rire 2023 », Stéphanie Bluetooth a commencé très jeune à l'école où elle faisait rire ses copains qui l'ont affublé de ce qui est devenu, depuis, son pseudonyme. « On m'appelait "transfert du rire", après, on disait simplement "Bluetooth". Je transfère la joie, je donne de la joie », témoigne-t-elle.

À 22 ans, Stéphanie est une humoriste accomplie. Bien dans ses baskets et bien dans sa peau de Awoulaba (« bien en chère », en langue baoulé). Les moqueries sur son physique, Stéphanie en a fait une force et un combat dans ses sketchs. Preuve que l'on peut être ronde et avoir l'esprit fin : « Comme la majorité des personnes en surpoids, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment victime de harcèlement par rapport à mon poids », témoigne l'humoriste.

C'est aussi pour cela qu'elle « parle aussi des femmes qui sont discriminées, surtout dans l'art », où « les femmes sont moins prises au sérieux », selon Stéphanie. « Ça aussi, c'est un des combats sur lequel je mets l'accent », ajoute-t-elle.

Avec cette consécration, Stéphanie Bluetoooth compte bien poursuivre sa carrière et, peut-être, bientôt jouer un « Bluetooth show » à Brazzaville, sa ville natale.