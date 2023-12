Maroc: L'expérience marocaine en matière de politique d'urbanisme et de politique de la ville au centre d'une rencontre à Rabat

Rabat — L'expérience marocaine en matière de politique d'urbanisme et de politique de la ville a été le thème d'une rencontre, organisée samedi par l'association Ribat Al Fath, dans le cadre de la 5è édition du Festival Florilège culturel.

Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur les défis du développement durable dans les villes, soulignant l'importance du débat actuel autour de la création de la ville du futur, avec un focus sur les questions d'urbanisme et de gestion urbaine pour la consécration de la gouvernance territoriale et l'expansion urbaine intégrée et durable.

L'inspecteur général du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Rida Guennoun, a indiqué que le nouveau concept d'aménagement du territoire accompagne les transformations que connaissent les espaces territoriaux nationaux et fixe les priorités en termes d'aménagement du territoire.

Le responsable a mis l'accent sur la dimension stratégique des agences urbaines dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, relevant que le champ d'intervention de ces agences comprend les sites historiques et écologiques ainsi que les centres socio-économiques et culturels au rayonnement national et international.

Le professeur universitaire et architecte Larbi Bouayad a, de son côté, relevé que le secteur de l'urbanisme au Maroc a connu une évolution au niveau de la planification et de la gestion urbanistique, notant que la planification urbanistique constitue un outil pour un aménagement territorial harmonieux et cohérent, qui préserve les spécificités de ces espaces et garantit aux citoyens des cadres de vie adéquats.

%

Il a indiqué que le Maroc, qui constitue une référence historique dans le domaine, est le seul pays qui dispose de 40 sites historiques préservés, rappelant que la première loi au monde sur l'urbanisme a vu le jour au Royaume.

Le 5è Festival Florilège culturel, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, autour du thème "La ville de demain : de la cité vertueuse à la ville intelligente", se poursuit jusqu'au 25 décembre, avec la tenue de conférences et de tables rondes, en présence de penseurs, d'experts et de spécialistes afin d'explorer les synergies entre la moralité traditionnelle et les avancées technologiques.