Madagascar: Football - Adrien Melvin opéré avec succès

Un coup dur pour le portier des Barea Melvin Adrien. Le joueur de Thonon-Évian s'est fait opérer du genou en urgence, hier, suite à un accident qui s'est passé samedi. Melvin Adrien a été victime d'une rupture du tendon rotulien à la 8e minute face à Grasse, dans le cadre de la douzième journée du championnat National 2. Le gardien de but de 30 ans a dû être évacué par les pompiers. « Notre gardien souffre d'une rupture du tendon rotulien et sera opéré rapidement. Il sera absent quelque temps des terrains et nous lui apportons tout notre soutien », a déclaré son club.

Cette rencontre s'est soldée par un score nul et vierge malgré ce tournant à quelques minutes de l'entame de jeu. Pas plus tard qu'hier dans l'après-midi, Melvin avait annoncé que « l'opération s'est très bien passée et que le moral est bon. Merci pour vos messages de soutien qui me donnent de la force. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ».

Lorsqu'il s'agit d'une blessure au genou comme celle-ci, l'absence sur terrain est généralement de trois à cinq mois, laissant penser que Melvin pourrait ne pas être dans la liste des Barea au prochain match en mars. Cependant, cela ne sera pas forcément le cas, après la convalescence, le gardien de but suivra une rééducation pour le ramener progressivement à sa condition physique précédente.