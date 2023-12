Afrique: Hery Rajaonarimampianina - Chef d'observation électorale en République Démocratique du Congo

La Mission d'observation électorale de l'Union africaine, dirigée par l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, est arrivée en République Démocratique du Congo le 13 décembre dernier. La Mission comprend 65 membres, à savoir des ambassadeurs africains accrédités auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, des parlementaires panafricains, des responsables d'institutions en charge des élections, des représentants de la société civile, des médias et des institutions académiques du continent.

Les observateurs membres de cette mission proviennent de 28 Etats africains. Elle a pour mission de participer à l'observation des élections générales en République Démocratique du Congo. L'objectif principal de la mission est de faire une observation indépendante et impartiale et l'évaluation de l'organisation et de la conduite de cette élection.

Elle rencontrera également les autorités politiques, administratives et judiciaires du pays, les candidats, les institutions en charge des élections, les acteurs nationaux impliqués dans le processus électoral et les représentants de la communauté internationale afin d'appréhender avec objectivité les dispositions prises pour la tenue d'élections libres et crédibles. La Mission rencontrera aussi les autres Missions d'observation électorale déployées pour observer les élections générales de 2023 en République Démocratique du Congo.

Elle va se déployer à travers le pays et observera les derniers jours de la campagne électorale, les opérations de vote et le dépouillement le jour du scrutin. Notons que ses observations et recommandations seront formulées dans un rapport final exhaustif destiné à toutes les parties prenantes dudit processus électoral, un mois après la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle.