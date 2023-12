Madagascar: Agriculture et biodiversité - Restitution du projet FMM ce jour

La restitution des résultats du projet FMM (Mécanisme Flexible Multipartenaire) se fera ce jour au Carlton Anosy. L'événement permettra de découvrir les avancées réalisées par le pays dans l'intégration de la biodiversité au sein du secteur agricole.

Initié pour contrer la perte alarmante de biodiversité causée par des pratiques agricoles inadéquates, le projet FMM s'est imposé comme un pilier essentiel de transformation. Grâce au financement de la Suède via l'Instrument de contribution volontaire flexible, ce projet est mis en œuvre par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) en collaboration étroite avec les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la Pêche et de l'Economie bleue, ainsi que de l'Environnement et du Développement durable à Madagascar.

Les temps forts de cet événement résident dans la présentation du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et de ses objectifs spécifiques. La mise en lumière des réalisations du projet FMM à Madagascar, accompagnée de la présentation d'une feuille de route détaillée pour une meilleure intégration de la biodiversité dans les différentes branches du secteur agricole, constituera le cœur des discussions.

Recommandations

Les échanges prévus se focaliseront sur les bonnes pratiques et les leçons apprises au cours de la mise en œuvre du projet, stimulant ainsi des discussions enrichissantes. De plus, les débats visent à concrétiser la mise en œuvre de la feuille de route, et à recueillir des recommandations précieuses pour une intégration optimale de la biodiversité. Cet atelier s'annonce comme un forum d'échange crucial, rassemblant des acteurs clés du secteur agricole, des représentants gouvernementaux et des experts en biodiversité.

Les conclusions et les recommandations issues de cette rencontre devraient façonner l'avenir des pratiques agricoles à Madagascar, offrant ainsi une lueur d'espoir pour la préservation et la régénération de la richesse naturelle unique de cette île. En résumé, ce rendez-vous revêt une importance capitale dans la quête d'une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et la biodiversité à Madagascar, contribuant ainsi à dessiner un avenir plus durable et équilibré pour le pays et ses écosystèmes fragiles.