Congo-Kinshasa: La société civile s'organise pour observer elle-même les élections

À quelques jours des élections, l'opposition et la société civile s'inquiètent du risque de fraude et s'organisent. Plusieurs mouvements citoyens ont décidé de lancer leur propre mission d'observation à l'aide de téléphone portable. L'une de ces missions citoyennes est baptisée « Kapita » («Sentinelle», en Linguala et en Swahili).

Les organisateurs de Kapita disent avoir mobilisé 1 300 citoyens à travers le réseau de la société civile. Des bénévoles qui, le jour des élections, prendront des photos des procès-verbaux, les résultats affichés à l'extérieur des bureaux de vote, et les centraliseront dans une application.

L'objectif est d'avoir un « décompte parallèle » à celui de la Céni, la commission électorale nationale indépendante, explique Mino Bopomi, coordinateur national du mouvement Filimbi. « Nous mobiliserons les personnes qui iront voter et qui vont rester devant le bureau de vote à attendre jusqu'à ce que les résultats soient affichés et ainsi, ils pourront faire des captures qui seront lues et analyser. Comme cela, bien avant que la Céni puisse rendre public ses résultats provisoires, nous aurons déjà une idée de ce qu'aura été l'expression à travers l'urne », dit-il.

Un décompte parallèle qui est possible car pour la première fois, la loi électorale congolaise oblige les bureaux de vote à afficher les PV à l'extérieur des bureaux.

La Cenco, la confédération des églises catholiques, a également prévu de déployer 11 000 observateurs citoyens, en plus des 25 000 observateurs classiques, explique son secrétaire général, Monseigneur Donatien Nshole. « Ce seront des gens qui n'auront pas besoin d'accréditation et dont la tâche sera de prendre des photos des procès-verbaux puis de les faire parvenir aux observateurs classiques », détaille-t-il.

L'objectif ? Éviter le scénario de 2018, quand l'opposition et la société civile avaient contesté les résultats de la Céni sans pouvoir apporter de preuve suffisante.