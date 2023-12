Maroc: Fès abrite un concert exceptionnel de l'Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia

Fès — La ville de Fès était au rendez-vous, samedi, avec un concert inédit "Il Settecento Napoletano" (Le XVIIIe siècle napolitain), interprété par l'illustre Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia.

Cet prestigieux événement est organisé pour la première fois au Maroc à l'initiative conjointe de l'Ambassade d'Italie dans le Royaume, de l'Institut Culturel Italien de Rabat, et du Comité National Italien de la Musique, avec le soutien du Consulat Honoraire d'Italie à Fès, de la Fondation Ténor pour la Culture, de la Fondation Esprits de Fès et de l'Université Al Akhawayn.

L'Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia a émerveillé le public fassi en interprétant des oeuvres musicales distinguées de Francesco Durante, Nicola Porpora et Giovanni Battista Pergolesi, figures emblématiques de la scène musicale italienne du XVIIIe siècle.

La soirée, marquée par la présence de personnalités du monde de l'art, de la culture et de la politique, notamment l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barocco, et le président de la Commune de Fès, Abdeslam Bakkali, a permis au public de la capitale spirituelle de savourer les mélodies envoûtantes de Danilo Squitieri, au violoncelle, et de Riccardo Zamuner, au violon, deux membres éminents de l'Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia.

Réputé pour son éclat et son rayonnement continu dans les cercles musicaux distingués, cet orchestre est une référence artistique en Italie et à l'international. Il a marqué son parcours en accueillant des solistes renommés tels que Uto Ugui, Anna Tifu et Andrea Griminelli.

Ce concert s'inscrit dans le cadre du projet "Suono Italiano" du Comité National Italien de la Musique, visant à mettre en valeur une vision d'interprétation musicale ancrée dans une ancienne tradition italienne. L'Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia incarne cette excellence, avec une programmation de trois ans sur des scènes prestigieuses en Italie.

Dans une déclaration à la MAP, la Directrice de l'Institut Culturel Italien de Rabat, Carmela Calia, a exprimé sa grande satisfaction quant à la présence de l'Orchestre de Chambre Accademia di Santa Sofia pour donner des concerts dans plusieurs villes du Royaume.

Elle a souligné que les mélomanes auront l'occasion de vivre une expérience musicale unique, transcendant les frontières et tissant des liens entre les cultures.