Ile Maurice: Liberté conditionnelle à Mike Ken si le «main case» pas logé avant le 24 mars

Le ruling du magistrat a été rendu le 7 décembre dans le cadre de la motion pour la remise en liberté sous caution de Michael Ken Cheong Tin Ming, alias Mike Ken, 55 ans. Le quinquagénaire devra retrouver la liberté conditionnelle contre deux cautions de Rs 400 000 et signé une reconnaissance de Rs 2 millions si le main case n'est pas logé avant le 24 mars. C'est la décision du magistrat Yakrajsing Ramsohok. En attendant, le suspect demeure en détention préventive à la prison de Grande-Rivière-Nord-Ouest.

Mike Ken, habitant d'Union Park, fait face aux charges provisoires suivantes : possession of cannabis for the purpose of selling with an averment of trafficking, possession of cannabis seeds for the purpose of cultivation et money laundering. Il avait été arrêté le 3 octobre. Lors d'une descente dans sa résidence principale et une serre adjacente, la brigade antidrogue aurait découvert et saisi quatre sacs en plastique contenant 7,347 kg de feuilles sèches soupçonnées d'être du cannabis, un sac en plastique contenant 9 166 graines de cannabis et deux balances électroniques avec des traces de cannabis, d'une valeur totale de Rs 9,7 millions ainsi qu'une somme de Rs 11 100, soupçonnée de provenir d'un trafic illicite. Aux enquêteurs, Mike Ken avait dit avoir ramassé les feuilles de cannabis sans intention de s'adonner au trafic. «Monn ramas sa par la monn gard sa mé mo pa ti éna lintansion fer trafik ar sa.»

L'arrestation de Mike Ken, qui avait fait l'objet d'une question parlementaire le 7 novembre, avait enflammé l'Hémicycle. Son nom a été associé au Parti travailliste (PTr). Cependant, l'état-major des Rouges dément et affirme que Mike Ken n'est pas un de ses activistes. «Ninport ki dimounn kapav met enn T-shirt rouz, marsé, dir li aktivis. Li pa enn aktivis PTr. Nou éna bann partizan vinn avek nou, mé nou pa konn zot lavi», souligne-ton du côté des travaillistes. Mike Ken est défendu par Me Assad Peeroo.