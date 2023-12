Ile Maurice: Sur un air d'oppression et de régression

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Danserons-nous bientôt sur les ruines de l'industrie évènementielle ? Des concerts étouffés dans le silence, des permis en suspens, Un système administratif dysfonctionnel, Une cacophonie de contraintes sempiternelles... C'est un sinistre ballet discordant auquel nous assistons, Où les autorités dansent en solo, Où le bon sens résonne faux, Et sans coalition, l'art et la culture perdront leur écho.

Longtemps plongé dans le mutisme oppressant, Cette industrie s'enlise dans l'inconnu déroutant. Face à l'indifférence manifeste Des dirigeants, sourds à la détresse, Et d'un abus de pouvoir persistant, Elle est bercée par des enfantillages Et la propagation mesquine du bon copinage.

Demandons-nous à qui profite ce chaos ? Alors que nos libertés s'évanouissent, Et que les occasions de vivre ces expériences Se dissipent, laissant des entreprises et des emplois sacrifiés Sur l'autel de leur incompétence.

Car, ce que leur ignorance appelle des «rave parties», N'est pas une histoire de dépravation ou de vices. C'est une symphonie où l'art transcende les barrières. C'est une ballade où l'unité forge notre identité culturelle. Ils le savent et les redoutent les esprits pensants et ouverts... Alors, ils divisent, truquent les règles, Car nous priver de cela, C'est étouffer notre flamme directive, C'est appauvrir notre âme collective. La mobilisation ne sonne-t-elle pas imminente et incisive ?

Bio

Créative multidisciplinaire et exploratrice de l'art sous toutes ses formes, elle puise son inspiration dans la lecture, l'écriture, la musique, la culture et la nature. Sa sensibilité transparaît à travers son engagement envers la compréhension et l'expression des expériences humaines.