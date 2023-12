Tunisie: Elections locales - Trois candidats à Mornaguia et Borj El Amri entament leurs campagnes électorales

MANOUBA — Le candidat aux élections locales dans l'imada de Bouragba à Mornaguia (gouvernorat de Manouba), Imed Hamed a entamé, dimanche, sa campagne électorale, en s'adressant directement aux citoyens de sa circonscription et en leur présentant son programme électoral.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Hamed a souligné qu'il s'engage, dans le cadre de ce programme, à réaliser des travaux de bitumage des routes dans les cités de Bouragba et Tahouna, régulariser la situation foncière de certains logements en oeuvrant à remettre des certificats de propriété aux locataires, installer une station de pompage d'eau pour raccorder les deux cités au réseau d'eau potable et raccorder la cité Toumia et Tahouna au réseau d'électricité.

Le programme du candidat prévoit également de créer une pharmacie et une succursale du croissant rouge dans l'Imada en plus de la construction d'un centres de soins à Bouragba et la restauration de l'école primaire et de la mosquée. Il s'agit aussi d'aménager un terrain de foot gazonné et d'inciter à la création de petits projets dans les trois cités (Tahouna, Bouragba, Toumia), d'une maison de jeunes, d'un centre pour enfants et d'un bureau de poste.

Il envisage également d'œuvrer pour soutenir les éleveurs bovins et ovins, encadrer les agriculteurs et assurer le suivi des cas sociaux en plus du réaménagement de la cité Bourguiba Nouvelle et son raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité.

La candidate de la circonscription de Messadine à Borj El Amri, Améni Mejri a procédé, quant à elle, à la distribution de dépliants aux électeurs, présentant les axes de son programme électoral axé notamment sur l'amélioration des conditions de vie aux habitants et des services dans la région.

La candidate s'est également engagée à être la voix des citoyens auprès des autorités locales et régionales et à transmettre leurs préoccupations et leurs revendications en toute objectivité. Elle travaillera également, une fois élue, à raccorder les Cité de Messadine et El Madrsa au réseau d'assainissement, à favoriser l'emploi des jeunes chômeurs, à réaménager un mini-stade de football à Cité El Madrsa et à y améliorer les infrastructures. Son programme électoral prévoit aussi la construction de nouveaux logements sociaux à Messadine.

La candidat de la circonscription El Fajja, Saber Madouri qui a également entamé sa campagne, dimanche, a de son côté, déclaré à l'Agence TAP, que son programme mettra l'accent sur la régularisation des problèmes fonciers dans la région ainsi que sur le raccordement du quartier résidentiel au réseau d'assainissement qui figure parmi les attentes des citoyens depuis plus d'une dizaine d'années.

Egalement que le candidat a promis d'œuvrer, une fois élu, à améliorer les infrastructures à El-Fajja et les zones environnantes, à rapprocher les services de base (transport, éclairage public...), à réhabiliter les pistes agricoles et garantir l'accès de l'eau potable.

Parmi les chantiers pour lesquels le candidat accordera un intérêt particulier figurent aussi l'amélioration des services de soins de base, le réaménagement d'un centre de santé de base, la résolution des problèmes sociaux, l'octroi de cartes de soins et d'assistance sociale aux catégories vulnérables, l'établissement d'un poste de police dans la région et la mobilisation d'emplois au profit des habitants dans la zone industrielle de la région.