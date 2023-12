Tunisie: Intempéries - La Garde nationale appelle les usagers de la route à faire preuve d'une grande vigilance

Tunis — La Garde nationale a appelé, dimanche soir, les usagers de la route à faire preuve d'une grande vigilance et à prendre les précautions nécessaires en adaptant la vitesse, en respectant les distances de sécurité et en utilisant les feux appropriés, et ce en raison des quantités importantes de pluies enregistrées dans les différentes régions du pays.

Dans un communiqué, la direction générale de la Garde nationale a également annoncé un blocage du trafic juste après le péage de Sousse en direction de Sfax en raison des pluies qui se sont abattues, dimanche soir, sur la région, entraînant une montée des eaux et une accumulation de sable sur la route.

Le passage reste possible, mais avec prudence, a encore indiqué la Grade nationale, exhortant les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à s'éloigner des cours des oueds et des lieux de formation des crues et à ne pas risquer de les traverser en voiture ou à pied.