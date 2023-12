Afrique: COP28 - Airtel Africa appelle au renforcement de la collaboration public-privé pour l'action climatique

Acteur engagé dans la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, Airtel Africa a participé activement aux travaux de la COP28.

Le DG du groupe Airtel Africa plc, Segun Ogunsanya, a réaffirmé l'importance d'un environnement politique favorable au développement durable et à l'action climatique en partenariat avec le secteur privé africain, lors de la COP28.

Croissance durable

Membre de la Coalition des chefs d'entreprise africains (ABLC) du Pacte mondial des Nations Unies, Segun Ogunsanya s'est adressé à un public distingué lors d'un événement en marge de la COP28, organisé conjointement par Airtel Africa et l'ABLC. Une occasion pour lui d'exhorter les chefs d'entreprise et les gouvernements africains à unir leurs forces pour faire progresser la croissance durable, le développement et la prospérité sur le continent.

« Nous insistons sur l'importance d'un environnement politique favorable au développement durable et à l'action climatique en partenariat avec le secteur privé africain. Les moyens de subsistance et la vie doivent aller de pair » a-t-il déclaré. Il a également présenté le « Projet vert », lancé en 2022 et axé sur les pratiques de l'économie circulaire, en particulier le remplacement responsable des équipements en fin de vie afin de minimiser les impacts négatifs potentiels sur l'environnement. Airtel Africa a, par ailleurs, rejoint en mars 2023, le partenariat multipartite visant à éliminer l'incinération des déchets à l'air libre en Afrique.

Cet effort de collaboration avec les autorités locales, les entreprises privées, les groupes communautaires, la société civile et les partenaires de développement vise une réduction de 60 % d'ici 2030 et l'élimination complète de l'incinération de déchets à ciel ouvert d'ici 2040.

Solidarité

Le DG du groupe Airtel a également appelé à la solidarité des entreprises africaines pour le développement économique en Afrique. « Nous sommes fermement convaincus que les entreprises africaines, y compris Airtel Africa, sont prêtes à tirer parti des marchés mondiaux pour accélérer la transition vers une économie tournée vers l'avenir. Nous devons assurer le développement économique, la croissance inclusive et la réduction des émissions de gaz à effet de serre en même temps pour profiter des fruits de la durabilité », a-t-il dit.

La Coalition des chefs d'entreprise africains des Nations unies (ABLC) est une initiative collaborative composée de chefs d'entreprise africains qui s'engagent à favoriser la croissance durable, la prospérité et le développement sur l'ensemble du continent africain. Les membres de la coalition, dont Airtel Africa, se sont engagés à accélérer l'adoption des énergies renouvelables, à investir dans des solutions d'adaptation au climat et à assurer une transition équitable.

Au cours de la COP28, l'ABLC a publié une recommandation politique exhortant les gouvernements à établir des cadres réglementaires propices qui facilitent les actions climatiques collectives. La recommandation préconise en outre la fixation d'objectifs de décarbonisation et l'accélération d'initiatives telles que les minerais verts et les programmes d'adaptation au climat, et appelle à un accès accru au financement climatique pour soutenir ces efforts.