Madagascar: Antananarivo - 203 infrastructures à construire en 2024

La deuxième vague des travaux urbains du Projet de développement urbain intégré et résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) a été officiellement lancée le vendredi 15 décembre 2023.

Les Ier et et IVe arrondissements de la Commune urbaine d'Antananarivo ainsi que les communes d'Andranonahoatra, Anosizato Andrefana et de Bemasoandro Itaosy seront les bénéficiaires des travaux urbains à venir. Rentrant dans le cadre du PRODUIR, les 203 infrastructures à mettre en place grâce à ces travaux vont directement toucher un peu moins de 400 000 personnes.

Lesdites infrastructures vont de ruelles aux passerelles à des bibliothèques et voies carrossables en passant par les bassins, lavoirs et blocs sanitaires. Des bornes fontaines, parkings et canaux font également partie de la liste des livrables des travaux à mener le long de l'année 2024.

Profitant de la cérémonie organisée le vendredi 15 décembre dernier, Laurence Andriambololona, maire de la Commune rurale d'Anosizato Andrefana, n'a pas manqué de faire savoir que « Les populations font face à de nombreux problèmes de mobilité à cause de la boue durant la saison des pluies. Nous sommes convaincus que la réhabilitation des ruelles aura des impacts très positifs sur notre communauté ».

Changer la donne

L'initiative enchante visiblement les autorités des communes concernées par le projet. « Nous sommes satisfaits de la réhabilitation d'une digue dans notre commune. Elle devait être consolidée depuis des années. Nous sommes toujours prêts à donner main forte à l'administration », a déclaré Alphonse Rabefakatro, maire de la commune rurale d'Anosizato Andrefana.

Il conviendrait de rappeler que le Projet de développement urbain intégré et résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables dans les quartiers précaires d'Antananarivo. Ce, à travers le développement durable des services de base, de l'assainissement et de la résilience face aux risques naturels.

Les réalisations du projet apportent déjà des retombées positives à la population avec la réalisation de plus de 206 infrastructures communautaires durant la première vague des travaux urbains. Les travaux de renforcement des digues de l'Ikopa et de la Sisaony sur près de 5 km ont fait leurs preuves durant les derniers cyclones du début de l'année 2023.