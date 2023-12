Madagascar: Football / Grand Tournoi d'Antananarivo - Exploit de l'US Pro

Le Top 4 se dessine au Grand Tournoi d'Antananarivo. L'Elgeco Plus, l'Ajesaia, le Disciples FC, et l'US Pro en Demi-finale.

Le Grand Tournoi d'Antananarivo a connu des affrontements acharnés ce week-end au Stade Elgeco Plus By-pass, déterminant ainsi les quatre équipes qui avanceront en demi-finale. Trois clubs de l'Orange Pro League, à savoir, l'Elgeco Plus, l'Ajesaia, et le Disciples FC, ont été rejoints par l'US Pro, seul représentant de la D1 régionale. La première confrontation du samedi a vu l'US Pro humilier la sélection du Disciples Espoir avec un score éclatant de 5-0.

Fitahiana a ouvert le bal dès la 12e minute, suivi par Tsonanah à la 49e minute, et Kante qui a élargi l'écart avec le troisième but. Le club de D1 régionale a ensuite scellé la victoire avec deux autres buts signés par Fernand à la 85e minute et Mahery à la 89e minute. Dans la deuxième rencontre, le Disciples FC a réalisé une nette victoire de 3-0 contre le Cosfa, avec un but de Tsila à la 25e minute et un beau doublé de Mando aux 76e et 80e minutes.

La deuxième journée du quart de finale a été marquée par la revanche de l'Ajesaia, qui a remporté une courte victoire de 1-0 face au FC Rouge. Le gardien de but du Rouge, Tsanta, a commis une faute qui a entraîné un penalty à la 69e minute, converti avec succès par Fenohasina Gilles, scellant ainsi la victoire.

Enfin, une finale avant l'heure s'est déroulée au stade By-pass entre l'Elgeco Plus et le Cffa. Malgré un match très disputé, ce sont les oranges qui ont émergé vainqueurs sur un score de 1-0. Après un temps réglementaire de 90 minutes sans but, l'Elgeco Plus a obtenu un penalty à la 114e minute grâce à une contestation de Liva face à Mika, le gardien du Cffa. Dôddy a transformé le penalty, assurant la victoire de son équipe.

Les demi-finales du GTA sont prévues en janvier, avec le calendrier déterminé par un tirage au sort. L'équipe championne recevra une récompense significative de 20 millions d'ariary à cette compétition intersaison. Celle-ci sert de préparation pour la prochaine saison, offrant aux entraîneurs une occasion cruciale de peaufiner leur préparation en vue des championnats au niveau des sections, ligues et fédérations.