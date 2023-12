Madagascar: Andry Rajoelina - Les trois piliers du développement pour le second quinquennat

L'ère des « 13 Velirano » est révolue. Place désormais aux « 3 Andry » auxquels vont se consacrer les actions pour le développement des 5 prochaines années. Ils symbolisent certainement le dossard numéro 3 que le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » a porté pendant l'élection présidentielle du 16 novembre et qui s'est soldée par sa victoire au premier tour. Le président de la République réélu définit ainsi les « 3 Andry » du développement qui sont le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance.

C'est désormais officiel

Le TGV est officiellement investi président de la République de Madagascar pour un second mandat. La cérémonie d'investiture s'est déroulée samedi dernier, dans un Stade Barea Mahamasina plein à craquer, et en présence de nombreux invités de marque à savoir, entre autres, le président de l'Union des Comores et non moins président de l'Union Africaine, Azali Assoumani, le président en exercice de la SADC non moins président de l'Angola, Joao Manuel Lourenço, le président mauricien Prithvirajsing Roopun, le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, le président du Mozambique Filipe Nyusi, le président de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embalo, le Vice-président du 14è Comité National de la Conférence Consultative Politique du Peuple Chinois, Envoyé spécial du président chinois Chunhua Hu, le président de la Banque Africaine de Développement Akinwumi Adesina, le Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien Vêlayoudom Marimoutou, tous les membres du Corps diplomatique et Consulaire résidant dans la Grande île, ou enfin presque, tous les membres du gouvernement, les chefs d'Institution, les chefs d'Eglises, des Ampanjaka et chefs traditionnels, ainsi que nombreux partisans du Volomboasary.

%

Serment

Andry Rajoelina a prêté serment lors d'une audience solennelle effectuée par les juges constitutionnels et dirigée par le président de la Haute Cour Constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa. Le chef de l'Etat, nouvellement réélu avec 58,96% des suffrages exprimés, s'est ensuite vu remettre l'insigne du Grand Croix de Première classe et le Collier du Grand Maître de l'Ordre National Malagasy par le Grand Chancelier, le Général Marcel Ranjeva. Il a ensuite effectué une revue militaire symbolisant son statut de chef suprême des Forces armées. La main droite levée devant plus de 50 000 spectateurs présents au stade Barea, le président de la République a fait le serment d'accomplir pleinement son devoir et d'utiliser à bon escient le pouvoir qui lui est confié et de défendre l'unité nationale et le respect des droits de l'homme, la Constitution et les lois en vigueur.

Défis

« Je serai le président de tous les Malagasy sans exception », a déclaré le président Andry Rajoelina après avoir remercié les électeurs qui ont voté pour lui accorder ce deuxième mandat. Et lui de rappeler au passage que par rapport à 2018, il a bénéficié de 1 million d'électeurs supplémentaires. Devant une assistance composée majoritairement de ses partisans, Andry Rajoelina a touché mot des nombreux projets réalisés durant son premier mandat. Notamment des infrastructures répondant aux besoins de la population telles que les écoles, les hôpitaux, les stades, les routes, les barrages et les universités. « Malgré les défis qui se sont dressés sur notre chemin en l'occurrence la pandémie, la sécheresse, les cyclones et même les coups bas et les trahisons politiques, nous avons avancé, bâti, construit », a-t-il martelé. En effet, le TGV entend continuer à emprunter les rails du développement qu'il a entamés pendant les 5 dernières années.

Sanctions sévères

Pour ce second mandat, les programmes d'Andry Rajoelina seront axés sur trois piliers fondamentaux, à savoir le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Produire localement tout ce dont le peuple malgache a besoin. Ce serait son objectif principal. Aussi, il serait question de promouvoir l'industrialisation, d'améliorer le climat des affaires, de former massivement les jeunes. Il entend limiter aussi la croissance démographique en facilitant l'accès à la planification familiale. La lutte contre la corruption sera renforcée.

Le chef de l'Etat brandit ainsi des sanctions sévères contre les auteurs de corruption au niveau de l'Administration et annonce qu'il sera intransigeant par rapport au respect de l'intégrité. Face aux problèmes de la JIRAMA, Andry Rajoelina promet la promotion de la production des énergies renouvelables. Pour les 6 premiers mois de son mandat, 47 districts sur 119 vont bénéficier d'un parc solaire. En outre, la distribution des lampes solaires « Hazavana ho anao » se poursuivra à travers le pays. De même pour le projet de construction d'un pipeline à Efaho dans le Sud et l'autoroute Tana - Toamasina qui vont être finalisés sous ce quinquennat.

Patriotisme

A l'entame de son quinquennat, Andry Rajoelina tend la main à toutes les personnes de bonne volonté souhaitant apporter leur contribution au développement de Madagascar. Il s'est ainsi adressé à tous les citoyens, ses partisans, les fonctionnaires, le secteur privé et toutes les forces vives de la Nation. « Je suis ouvert à tout le monde. Je ne ferai aucune exclusion. Marchons ensemble pour l'intérêt supérieur de la Nation », a déclaré le Chef de l'Etat. Le patriotisme est le seul critère qu'Andry Rajoelina exige pour ceux qui souhaitent travailler avec lui. Cette cérémonie d'investiture a été marquée par des tombolas qui ont rendu heureux quelques spectateurs chanceux, en l'occurrence une famille qui a gagné un appartement T3 au Lake Village d'Ivato et d'autres gagnants d'un terrain de 300m2, d'un trano mora et plusieurs autres lots.