Ile Maurice: The Gatekeeper règne sans partage!

Il est invaincu cette saison. Un léger doute il y avait peut-être. On mettait cela notamment sur le compte d'une piste détrempée la dernière fois. On disait aussi, et surtout, que Wall Of Dubrovnik avait bien «pick up » au training. Reste que The Gatekeeper n'a fait qu'une bouchée du protégé de Shirish Narang !

Cette dernière classique de la saison a enfin eu lieu. Cela, après deux reports dus au mauvais temps. La revanche entre The Gatekeeper et Walls Of Dubrovnik a enfin eu lieu. Comme un point final sur une saison que certains pourraient qualifier de « soil ». En tout cas, la victoire de The Gatekeeper est nette. Il est le meilleur coursier actuellement sur l'île. Si aucune nouvelle recrue avec du niveau ne débarque en 2024, ce champion va encore terrasser ses rivaux.

Justement ! Que compte faire le clan Rameshwar Gujadhur l'an prochain ? Des bruits circulent à l'effet d'une fermeture probable. D'ailleurs, le fils Subiraj et le petit fils Abhishek n'ont pas écarté l'idée de tout laisser tomber l'an prochain.

Que va alors faire The Gatekeeper ? La retraite ? Le saut chez une autre écurie ? Pour l'heure, rien n'a été décidé. Interrogé, Abhishek Gujadhur a déclaré que ce sera au propriétaire de décider...

Sinon, bonne prestation de Frosted Gold dans cette épreuve. La People's Supermile Trophy. Le jeune Ecroignard n'a toutefois pas été sans reproche. Quelques petites erreurs ! On mettra cela sur le compte de l'inexpérience. Ce gris du clan Maingard est définitivement à sa place à ce niveau.