Madagascar: Systèmes industriels et agricoles - Appel à candidature pour le Doctorat en GPSIAA

L'opportunité de se plonger dans le monde fascinant du Génie des Procédés et des Systèmes Industriels, Agricoles et Alimentaires (GPSIAA) s'ouvre aux esprits ambitieux et passionnés de Madagascar. L'École Doctorale GPSIAA de l'Université d'Antananarivo lance un appel vibrant aux candidats possédant un diplôme d'ingénieur ou un master scientifique dans ce domaine dynamique.

Les candidats doivent être titulaires d'un titre d'Ingénieur ou d'un Master II scientifique en Industrie Agro-Alimentaire, en Génie Chimique, Génie Minier, Génie des Matériaux ou Génie Pétrolier. Cette opportunité rare offre une voie privilégiée pour les esprits curieux et innovants désireux de se plonger dans des études doctorales de haut niveau, avec la perspective de contribuer significativement à l'évolution et à l'innovation dans le domaine des procédés industriels, agricoles et alimentaires.