Soudan: Evangélisation, développement social, économie - Plan stratégique quinquennal du diocèse de Yei

Juba — "Il s'agit d'un événement très important, avant tout pour la foi et pour le développement intégré de l'Église", a déclaré Alex Lodiong Sakor, évêque du diocèse de Yei, à l'occasion du lancement du plan stratégique quinquennal qui guidera les activités de l'Église.

Le document s'adresse également aux activités de toutes les paroisses du diocèse dans le but de renforcer la mission de l'Église de subvenir aux besoins spirituels et physiques des personnes. La note reçue par l'Agence Fides indique que le plan 2024-2028 se concentrera sur l'évangélisation, le développement social, l'économie, le contrôle et l'évaluation, et a pour thème un verset de l'évangéliste Luc : " Sortez en mer et jetez vos filets pour la pêche ".

L'évêque Lodiong Sakor a exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier le document en vue d'une mise en oeuvre facile et adéquate. Je suis convaincu que cette stratégie sera couronnée de succès", a déclaré le Prélat. J'ai dit à maintes reprises que le diocèse de Yei, et bien d'autres endroits, ont été détruits et endommagés par la mauvaise volonté, mais je suis convaincu qu'avec la coopération de tous, la bonne volonté prévaudra.

Le député et conseiller aux droits de l'homme de l'État d'Équatoria central, auquel appartient le diocèse catholique de Yei, s'est également exprimé à Juba lors du lancement du programme et a fait l'éloge de l'Église pour le soutien important qu'elle apporte au peuple de Dieu. "Le gouvernement de l'État apprécie grandement les efforts de l'Église et l'encourage à poursuivre son travail pastoral. En tant que chrétiens, nous avons nous aussi besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Malgré les affrontements incessants, vous avez encouragé les gens par votre présence dans ces régions".

L'évêque avait exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation quant à la situation de son pays, tourmenté par des guerres et des conflits internes qui ne montrent aucun signe d'apaisement (voir Fides 6/9/2022). "Nous ne nous contentons pas de lancer un document, nous travaillons à la réalisation de ce que nous avons appris. Le programme s'adressera à toutes nos communautés", a ajouté Mgr Lodiong.