Cameroun: Université de Yaoundé II - Le laboratoire de recherche interdisciplinaire est opérationnel

L'ambition de la structure est de devenir un technopole dans le domaine de l'environnement, des ressources naturelles et de développement. Le mercredi 13 décembre 2023 a consacré le lancement officiel de ses activités.

Plusieurs thématiques au coeur de ces activités du laboratoire de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, des ressources naturelles et du développement durable de l'université de Yaoundé II - Soa.

L'événement de mercredi s'est déroulé sous la houlette du vice-recteur chargé des Enseignements, de la Professionnalisation et du Développement des TIC, le Prof. ABOYA Manassé. C'était en présence des enseignants, chercheurs, consultants, doctorants, mais aussi des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et celui des Forêts et de la Faune. Une journée a été suffisante pour ces activités.

Occasion a ainsi été pour le Prof. Christopher FUNWIE TAMASANG le directeur du laboratoire, d'indiquer que le but de ce laboratoire de recherche est de permettre la réalisation d'un ensemble d'actions entreprises en vue de produire et de développer des connaissances scientifiques. Il a renforcé son propos en ajoutant que le laboratoire assure la conception et la mise en oeuvre des projets relatifs aux principales thématiques et axes prioritaires du laboratoire. Il va aussi, a-t- il poursuivi, assurer la sensibilisation et l'éducation aux questions liées à l'environnement à travers l'organisation de séminaires, colloques, ateliers et tables ronde en vue de publier des notes d'orientation, des documents de travail et des actes de conférence. Son domaine d'activité, a-t-il fait savoir, couvre aussi bien les questions de biodiversité que celles ressortissant aux enjeux du changement climatique, à la gestion durable des déchets, au régime foncier, aux eaux, aux minéraux durs et gazeux, aux droits humains, accès à la justice.

Le susdit laboratoire a été créé dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique du développement de l'université de Yaoundé II, conformément aux orientations du ministère de l'Enseignement supérieur, et fait partie des 27 qui ont été créés par décision du recteur, le 25 avril 2023. Il s'agit de promouvoir la recherche utilitaire en créant les laboratoires qui approfondissent les domaines de recherche qui sont censés prolonger la recherche au développement. Il s'agit aussi d'explorer des chantiers qui sont en plein développement, a même de créer des passerelles entre la société camerounaise et l'université.

Dans cette lancée, le ministère des Forêts et de la Faune va jouer un rôle d'accompagnateur du laboratoire interdisciplinaire, dans l'implémentation de ses objectifs de manière à ce que la recherche utile qui est une priorité de l'université de Yaoundé II, soit sauvegardée, et sensiblement influente dans la vie des populations.