Tunisie: Ariana-Elections locales - Une candidate à Raoued promet de lutter contre la marginalisation de la région

ARIANA — La candidate dans la circonscription de Jaafar-Raoued (gouvernorat de l'Arina), Ahlam Chikhaoui a indiqué que son programme électoral est basé sur la lutte contre la marginalisation de la région et de ses habitants à travers notamment la consécration du droit des jeunes à l'emploi, la facilitation des procédures d'obtention des crédits et la généralisation des formations pour les jeunes en chômage. Elle s'est également engagée à travailler sur l'autonomisation économique des femmes et la création d'un centre de formation professionnelle dans la région de Jaafar.

En ce qui concerne le secteur de la santé, elle a promis de veiller à fournir des cartes de soins gratuits à la catégorie des personnes démunies qui bénéficient pas de couverture sociale et à équiper les établissements hospitaliers avec du matériel nécessaire. La candidate a promis aussi à chercher des solutions pour réduire la pollution dans la région et aménager de nouveaux espaces et jardins publics.

Dans les domaines social, de l'éducation et de la culture, elle a souligné qu'elle va travailler surtout sur l'aménagement d'une bibliothèque publique à Jaafar, l'intensification des activités à la Maison de la culture et de la jeunesse, la répartition équitable de l'aide sociale aux familles nécessiteuses et groupes vulnérables et l'octroi de nouvelles licences pour les transports publics.