Algérie: Start-up - Signature d'un mémorandum d'entente entre 'Algeria Venture' et 'Turkish Airlines'

ALGER — Un mémorandum d'entente a été signé, dimanche à Alger, entre l'accélérateur public de start-up "Algeria Venture" et la compagnie aérienne turque "Turkish Airlines", visant à soutenir les startupeurs et les innovateurs pour leur permettre de bénéficier de tarifs préférentiels des billets d'avion.

La cérémonie de signature s'est déroulée au Palais des expositions (Pins maritimes) en marge de la 31e édition de la Foire de la Production algérienne. Le document a été cosigné per le Directeur général d'"Algeria Venture", Sid Ali Zerrouki et le Directeur général de "Turkish Airlines" en Algérie, Muhammed Ibrahim Kavranoglu, en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid et de l'ambassadeur de Turquie à Alger, Muhammet Mucahit Kucukyilmaz.

Ce partenariat vise à encourager l'innovation ouverte et à faciliter le développement économique en offrant des réductions spéciales sur les billets d'avion aux start-up labellisées et en exposant les innovations de ces entreprises au niveau international, en sus de l'organisation de workshops et de conférence pour promouvoir cette coopération.

Il a, également, indiqué que la compagnie " transportera les porteurs de projets vers les différentes parties du monde à un prix très attractif, ce qui permettra de renforcer les jeunes compétences en Algérie."

De son côté, M. Kavranoglu a affirmé que la compagnie aérienne "Turkish Airlines" desservait plus de 350 destinations à travers le monde et 60 destinations en Afrique, soulignant que la société soutenait les start-up et l'innovation.

"Nous sommes heureux de faire partie de l'écosystème des start-up en Algérie, qui, à notre avis, sera un acteur majeur de l'économie algérienne", a-t-il ajouté.

En marge de la Foire de la production algérienne, "Algeria Venture" a signé un accord avec l'opérateur mobile "Djezzy" en vue de contribuer au soutien des propriétaires de start-up en leur permettant de bénéficier, de manière préférentielle, des services fournis par l'entreprise.