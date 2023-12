Algérie: Bouira - Des visites touristiques et culturelles vers plusieurs wilayas du pays

BOUIRA — Une série de visites touristiques et culturelles a été lancée dimanche à Bouira avec la participation de 180 jeunes, dans le cadre d'un accord de jumelage impliquant plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris dimanche auprès des services de la direction du tourisme et de l'artisanat.

Il s'agit de la première série de visites touristiques et culturelles lancée depuis le siège de la wilaya par les autorités locales, et avec la participation de 180 jeunes venus de quelques communes de la wilaya de Bouira, a expliqué à l'APS la directrice du tourisme et de l'artisanat, Samira Moumen.

Cette série comprend quatre groupes de jeunes, qui se rendent dans les wilayas de Ghardaïa, Timimoun, Oran, Ain Témouchent, Guelma, Skikda, Annaba, Tipaza et Chlef, pour découvrir les différents sites touristiques et culturels et pour échanger leurs expériences et leurs connaissances avec les autres jeunes de ces wilayas, a-t-elle dit.

Lancées dans le cadre de voyages organisés, ces visites dureront de 5 à six jours, ce qui permettrait aux jeunes de Bouira de connaître les potentialités touristiques et culturelles de chaque wilaya, a-t-on précisé.

Dans le cadre de cette manifestation, les 180 jeunes participeront à plusieurs activités initiées à cette occasion dont des visites guidées, des compétitions sportives, ainsi que des expositions de l'artisanat, et autres activités de musique folklore, selon les détails fournis par la directrice du tourisme.

Des guides touristiques accompagnement ces jeunes visiteurs afin de les orienter et leur faire découvrir les différentes wilayas. Des représentants du conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) ainsi que de la société civile prennent part à ces visites, a relevé Mme Moumen.