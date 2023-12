Algérie: Commerce - Installation d'une commission multisectorielle pour le suivi de l'approvisionnement du marché national

ALGER — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a annoncé dimanche dans un communiqué, l'installation d'une commission multisectorielle chargée du suivi de l'approvisionnement du marché national pour assurer la disponibilité des produits de première nécessité en quantités suffisantes couvrant la demande.

Présidée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, la commission est composée des représentants des ministères de l'Agriculture et du Développement rural et de l'Industrie et de la production pharmaceutique, ajoute le document.

La commission veillera "à la préparation à l'avance du mois de Ramadhan, à travers un calendrier d'approvisionnement en produits de large consommation, notamment ceux très demandés en ce mois de jeûne", précise le document.

Présidant la cérémonie d'installation, M. Zitouni a affirmé que la mise en place de cette commission "intervient dans le cadre des efforts des hautes autorités, visant à garantir un approvisionnement régulier en différents produits de large consommation".

Il s'agit également de "coordonner les efforts entre les ministères concernés pour un suivi minutieux et efficace du marché national afin d'assurer la disponibilité des produits de première nécessité en quantités suffisantes couvrant la demande".

Ladite commission se chargera de mettre en place des comités locaux multisectoriels, à travers les 58 wilayas pour évaluer l'approvisionnement des marchés, a-t-on souligné.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères concernés, de cadres du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations et des directeurs généraux de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OIAC) et du groupe "Agrodiv".