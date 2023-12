Algérie: Forum de l'entrepreneuriat à Tizi-Ouzou - Une opportunité pour une meilleure visibilité

TIZI-OUZOU — Le premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat organisé à Tizi-Ouzou par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) est une opportunité pour une meilleure visibilité sur l'entrepreneuriat, ont estimé des jeunes entrepreneurs ayant pris part à la rencontre.

Approchés par l'APS en marge du forum "Emploi et entrepreneuriat en Algérie: réalité et perspectives", des jeunes entrepreneurs ont souligné que ce dernier est pour eux, une chance d'échanger leur expérience afin d'améliorer les performances de leurs projets respectifs.

Selon elle, de rencontres pareilles "permettent aux jeunes porteurs de projets, et souvent sans expérience pratique, d'exposer leurs contraintes et d'échanger entre eux d'abord, mais aussi, avec les responsables en charge du secteur, afin de pouvoir surmonter leurs difficultés et promouvoir leur pratique".

Un autre jeune entrepreneur, Salim, a estimé que la "contrainte majeure rencontrée demeure le manque d'informations sur le terrain". Il a expliqué que "souvent, le porteur de projet et le fonctionnaire d'organisme ou institution ne sont pas au même niveau d'informations et cela génère parfois certaines contraintes".

De son côté, Djallal-Eddine Gasmia, cadre de l'enseignement supérieur ayant pris part à la rencontre, a considéré que le forum va permettre de "recenser les contraintes rencontrées par les porteurs de projets pour les faire parvenir aux autorités du pays".

De son côté, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, s'est félicité, dans une déclaration à l'APS, que le forum "destiné aux jeunes, soit initié et organisé par des jeunes eux-mêmes".

Il a ajouté que "l'approche entrepreneuriale, née de la saturation des secteurs d'activité traditionnels, est une nouvelle culture à ancrer à travers de telles rencontres qui permettent de diagnostiquer le climat des affaires, échanger et émettre des recommandations".

M. Hidaoui a, en outre, fait savoir que le CSJ "envisage d'instituer ce forum, le premier du genre, avec différentes thématiques selon les besoins qui seront exprimés".

300 jeunes entrepreneurs ont pris part au forum qui se veut une occasion pour les promoteurs de start-up et de micro et moyennes entreprises, les porteurs d'idées et de projets innovants et les académiciens, ainsi que les différentes catégories de jeunes, d'oeuvrer à élargir la recherche et le débat autour de l'entrepreneuriat et à examiner les alternatives à même de contribuer à l'amélioration des indicateurs du marché d'emploi.

Les participants à l'évènement qui se poursuivra demain lundi, passent en revue les cadres régissant le secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat en Algérie. Des ateliers interactifs et une exposition dédiée aux dispositifs de l'Etat en la matière, sont au programme du forum.