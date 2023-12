Algérie: Emploi et entrepreneuriat - Les efforts de l'Etat mis en exergue à Tizi-Ouzou

TIZI-OUZOU — Les efforts du gouvernement en matière d'emploi, de création d'entreprises innovantes et d'investissement en ressources humaines qualifiées, ont été mis en exergue, dimanche à Tizi-Ouzou, par les participants au Forum national sur l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie auquel participent pas moins de 300 jeunes entrepreneurs.

Intervenant à l'ouverture du Forum intitulé "l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie: réalité et perspectives", le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a mis en avant les efforts du gouvernement dans la lutte contre le chômage et la création d'emplois à travers plusieurs mécanismes dont l'encouragement de l'entrepreneuriat.

Le ministre a rappelé, dans ce sillage, les nouveaux mécanismes visant à "améliorer" le climat des affaires et permettant de lancer des projets "structurants" à même d'être une "véritable locomotive pour le développement économique, la création d'activité et l'encouragement de l'entrepreneuriat", a-t-il dit.

M. Bentaleb a relevé que les efforts consentis par l'Etat ont permis, à novembre dernier, la titularisation de 305 416 personnes dans le secteur économique contre 246 363 l'année dernière, soit une augmentation de 24%, ainsi que la transformation de 175 737 contrats de travail dans le cadre du pré-emploi en contrats à durée indéterminée (CDI) dans la Fonction publique.

Il a ajouté que 2.002.433 personnes ont bénéficié, à ce jour, de l'allocation chômage depuis sa création, dont 31.078 ont été intégrées dans des postes d'emploi dans le secteur économique et 349.504 orientées vers des formations.

S'exprimant à la même occasion, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a déclaré que plus de 900 clubs d'innovation et de créativité ont été créés jusque-là au niveau de toutes les institutions de formation professionnelles du pays.

Il a affirmé que le secteur de la Formation professionnelle a "travaillé à développer une stratégie volontariste en incitant les stagiaires et les professionnels à incarner leurs idées et leurs ambitions en créant des clubs d'innovation et de créativité au sein des établissements".

Cela "contribuera inévitablement à créer une dynamique d'innovation et de créativité et à ouvrir de larges horizons pour construire un avenir prometteur, comme en témoigne la création de plus de 900 clubs d'innovation et de créativité au niveau des institutions de formation", a-t-il dit.

A propos du forum d'aujourd'hui, M. Merabi a estimé que le débat sur les alternatives optimales qui contribuent à l'amélioration des indicateurs du marché de l'emploi, constitue, "une priorité pour notre secteur, compte tenu de son impact important sur la valorisation de la production du secteur en ressources humaines qualifiées dans les différents métiers et métiers requis par le marché du travail et sur l'aide aux diplômés du secteur pour créer leur propre entreprise".

Cette approche a été soulignée, a rappelé le ministre, dans les engagements du président de la République exprimés à plusieurs reprises, notamment dans les résultats de son programme stratégique visant à travailler à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires, ainsi qu'au développement du concept d'entreprise.

De son côté, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Bidani, a fait savoir que "soixante et onze (71) projets liés à la pêche maritime, à l'aquaculture et à la protection du milieu marin, ont reçu le label Projet innovant en décembre, au niveau national".

Cela a été fait, a souligné le ministre, par le comité national chargé de l'octroi du label sous la tutelle du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Le secteur travaille en coordination avec divers partenaires pour les accompagner dans leur mise en oeuvre locale, car il existe 32 projets à des stades avancés de mise en oeuvre, dans de nombreuses wilayas du pays, a-t-il dit.

Dans le souci de répondre aux besoins du secteur et de contribuer à la création de richesses et de l'emploi et à l'amélioration de la sécurité alimentaire, M. Bidani a fait savoir que la neuvième édition du Salon International de la Pêche et de l'Aquaculture d'Oran, prévue les 8 au 11 février 2024, sera l'occasion d'inviter les jeunes à se rapprocher et à connaître les opportunités d'investissement, d'entrepreneuriat et d'emploi qui s'offrent à eux dans les différentes branches du secteur.

Le ministre a souligné que les efforts visant à donner de "réelles opportunités" aux énergies des jeunes pour contribuer à la réussite du plan d'action du gouvernement dans son volet lié à la pêche maritime, ont été récemment "renforcés" par la signature d'un accord de coopération entre son département ministériel et le Conseil Supérieur de la Jeunesse le 25 novembre 2023.

Le Forum national sur l'emploi et l'entrepreneuriat en Algérie qui se tient les 17 et 18 décembre dans la ville de Tizi-Ouzou, est organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), avec la participation de plus de 300 jeunes entrepreneurs.

Ont pris part à l'évènement, des autorités locales, des élus locaux, et des représentants de la société civile, outre les jeunes entrepreneurs.