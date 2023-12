Afrique du Nord: L'Algérie, épine dorsale du soutien à la cause palestinienne

ALGER — Le président du Conseil supérieur palestinien de la Jeunesse et des Sports et Secrétaire du Comité central du mouvement Fatah, Jibril Rajoub, a affirmé, dimanche, que l'Algérie était l'épine dorsale du soutien à la cause palestinienne de par son pouvoir d'influence positive sur la lutte du peuple palestinien.

S'exprimant à la presse à l'occasion d'une visite qu'il a effectuée au Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA), M. Rajoub a indiqué que l'Algérie oeuvrait au "renforcement de la résilience du peuple palestinien face à l'occupation sioniste, en vue de réaliser l'unité nationale palestinienne".

Saluant le rôle "primordial" de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et de tous les mouvements de libération à travers le monde, M. Rajoub a affirmé que "l'Algérie, peuple et Gouvernement, considère la cause palestinienne comme une cause nationale".

Par ailleurs, M. Rajoub a fait savoir que le mouvement des Scouts palestiniens et le Commandant général des SMA, M. Abderrahmane Hamzaoui, ont convenu de la "possibilité d'établir des contacts directs avec nos frères dans la bande de Ghaza afin de les aider à surmonter les conditions difficiles qu'ils traversent à cause de la brutale agression sioniste".

Pour sa part, le Commandant général des SMA a réitéré la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne à travers toutes ses étapes historiques, soulignant à cette occasion que toutes les portes sont ouvertes devant le peuple algérien pour lancer des initiatives de solidarité au profit des habitants de Ghaza.