Ile Maurice: Karaté «kids»

Dans une démonstration spectaculaire de compétences martiales, l'Alliance internationale de karaté Kyokushinryu a récemment organisé un camp d'entraînement dynamique et intensif, dit Gasshku, au centre récréatif d'Anse-La-Raie du 8 au 10 décembre 2023.

Attirant des participants de toute l'île Maurice, l'événement a rassemblé plus d'une centaine d'adeptes dévoués - petits et grands - d'une vingtaine de clubs. Un moment fort marquant du Gasshku a été la présence de l'invité d'honneur, Shihan Phillip Moustache des Seychelles, ceinture noire 7e Dan très respecté et Directeur des affaires techniques pour le continent africain. Ses connaissances précieuses et son expertise ont ajouté une dimension significative à l'événement, enrichissant l'expérience de tous les participants.

Sous la direction experte de Shihan Seebrun Rabindranath, Directeur et entraîneur national, avec les conseils de Shihan Dooboree Rajesh, le Gasshku s'est déroulé de 5 h 30 à 18 h 30 chaque jour. Les séances d'entraînement rigoureux visaient à perfectionner les compétences des participants et à approfondir la compréhension du Kyokushinryu, un style réputé pour son accent sur la discipline et la condition physique.

Sensei Beemud Vinay, coordinateur et secrétaire du club de Goodlands, a exprimé une satisfaction immense à l'égard du premier Gasshku organisé à Maurice. Il a partagé son enthousiasme quant au succès de l'événement et a laissé entrevoir la possibilité d'organiser d'autres camps similaires à l'avenir, reflétant l'impact positif qu'il a eu sur les participants et la communauté locale des arts martiaux.

%

Cet événement a non seulement mis en lumière l'engagement et la dévotion des participants, mais a également souligné la popularité croissante du Kyokushinryu à Maurice. Le Gasshku a servi de plateforme pour que des individus de différents clubs partageant les mêmes idées se rassemblent, échangent des connaissances et forgent des liens durables dans un esprit de camaraderie et d'excellence martiale. Alors que le soleil se couchait le dernier jour du Gasshku, les participants sont repartis avec des compétences enrichies, une camaraderie renouvelée et une passion partagée pour l'art du Kyokushinryu, marquant une étape significative dans la communauté des arts martiaux de Maurice.