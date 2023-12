Maroc: Festival Florilège culturel - Présentation du 4è tome de l'ouvrage 'Mémoire, identité et patrie...mémoires de Dakhla'

Rabat — Le quatrième tome de l'ouvrage "Mémoire, identité et patrie...mémoires de Dakhla", de l'acteur associatif Hassan Lahouidag a été présenté et signé, samedi à Rabat, dans le cadre de la 5è édition du Festival Florilège culturel, initié par l'association Ribat Al Fath.

La cérémonie de présentation et de signature de cet ouvrage, organisée dans le cadre de la séance de clôture de la Khaima culturelle, a été l'occasion d'explorer l'univers de ce livre et de le faire connaitre à travers la lecture de certains de ses passages.

Présidée par le vice-président de l'association Ribat Al Fath, Mustapha El Jaouhari, cette séance a connu la participation du président de la Coalition marocaine pour la propriété intellectuelle, Abdelhakim Qarmane, de la professeur chercheur d'histoire moderne et contemporaine, Khadija Ben Bouselham et du chercheur dans le patrimoine et l'histoire saharienne, Mohamed Jed, outre un parterre de personnalités culturelles et littéraires.

L'auteur de l'ouvrage, également président de l'Association de l'intégrité territoriale et des oeuvres sociale dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué que ce 4è tome, considéré comme le prolongement temporel et spatial des trois précédents, représente un plaidoyer civil sur l'intégrité territoriale du Royaume.

%

M. Houidag a ajouté, dans une allocution à cette occasion, que le contenu de cet oeuvre littéraire de 444 pages, comprend un récit d'expériences personnelles, de témoignages et d'impressions ainsi que des interventions de plusieurs sensibilités, outre des articles, des déclarations médiatiques et des contributions locales, nationales et internationales pour faire connaitre la questions du Sahara marocain et ses récents développements.

Le vice-président de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable, Mustapha Jaouhari a, pour sa part, noté que l'ouvrage "Mémoire identité et patrie...mémoires de Dakhla" donne à la question de l'intégrité territoriale sa dimension politique, civilisationnelle et de développement.

L'auteur de cet ouvrage a joué le rôle d'observateur préoccupé intellectuellement et personnellement par les questions nationales, évoquant la ville de Dakhla comme un pont liant le Sud au Nord et inversement, afin de donner l'importance non seulement à la cause nationale dans ses multiples dimensions, mais aussi pour mettre en avant les activités socio-économiques de cette ville, a-t-il souligné.

Mme Ben Bouselham a, pour sa part, indiqué lors de la présentation de la partie historique de l'ouvrage, que l'écrivain a plaidé en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume, tout en mettant l'accent sur le rôle de la société et de la diplomatie parallèle dans la réfutation des mensonges, ainsi que sur les efforts consentis pour la défense de la question nationale.

Elle a, par ailleurs, souligné la nécessité de numériser l'archive de cet auteur dans le but de le mettre à disposition des jeunes générations.

Le 5è Festival Florilège culturel, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, autour du thème "La ville de demain : de la cité vertueuse à la ville intelligente", se poursuit jusqu'au 25 décembre, avec la tenue de conférences et de tables rondes, en présence de penseurs, d'experts et de spécialistes afin d'explorer les synergies entre la moralité traditionnelle et les avancées technologiques.