Ethiopie: La capacité de l'armée de l'air éthiopienne monte en flèche - Attachés de défense

<strong>Addis Ababa — Les Africains devraient tirer des leçons de l'armée de l'air éthiopienne, qui se développe et a acquis des capacités tout au long de ses 88 années de service, ont déclaré à l'ENA des attachés militaires africains résidant à Addis-Abeba.

Dans le cadre de la cérémonie de clôture du 88e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne, l'armée de l'air éthiopienne et l'armée de l'air des Émirats arabes unis ont conjointement organisé le spectacle aérien du Lion noir en présence du Premier ministre et du commandant en chef de l'armée à Bishoftu hier.

Dans une interview exclusive avec ENA, l'attaché militaire de la république du Sénégal, Mamadou Fall, a salué les travaux que l'armeé de l'air de l'Ethiopie a entrepris au cours des dernières anneés.

"On est très impressionné, très content de ce que on a vue. On a vu une grande armée aérienne compétente et professionnaliseé efficace redoutable de pilote" a t-il noté.

Il a rappelé que l'Ethiopie est un pays contributeur dans les maintient de paix et tous ces capacités aideront l'Afrique a être plus sécuriseé.

Il a reconnu qu'en matière aérienne, l'Ethiopie est un leader en Afrique qui joue un rôle important.

"On a vu beaucoup de dirigeants militaires qui viennent être formée ici." a-t-il apprécié.

%

Il a en outre dévoilé que dans une cooperation gagnant-gagnante qui sera au bénéfice de l'Afrique et au renforcement de solidarité entre les peuples.

L'attaché de défense du Sud-Soudan à Addis-Abeba, le général de brigade Jok Angok, a déclaré que le spectacle aérien était impressionnant et exemplaire pour les pays africains.

"C'est vraiment fantastique et nous apprécions cette coopération et cette collaboration entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ; cela doit en fait indiquer que le reste des pays africains devrait s'inspirer et participer à ce type d'exercices de collaboration. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, mais les valeurs fondamentales, le professionnalisme, les tactiques et les techniques qu'ils (les pilotes de l'armée de l'air éthiopienne) démontrent sont vraiment très élevés", a-t-il ajouté.

Cet exercice est très important et les pays d'Afrique devraient faire de même, a déclaré le général de brigade Jok Angok, avant d'ajouter : "parce que l'avenir pourrait se jouer dans les airs, en mer et au sol. Il est donc très important que les pays africains profitent de cette expérience".

L'attaché de défense de la France à Addis Abeba, le colonel Sébastien Pellissier a déclaré pour sa part :

"Il était impressionnant de voir le spectacle offert par les pilotes éthiopiens et les pilotes émiratis. Cela faisait beaucoup de minutes qu'ils étaient dans le ciel et j'ai été très impressionné".