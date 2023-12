Ile Maurice: Cité Atlee - Shawn, Railey et la fierté du succès

Fierté, soulagement et surtout, triple célébration, pour la famille Henri à Cité Atlee, Curepipe. Malgré plusieurs coups durs, deux frères, Shawn et Railey, ainsi que leur cousin, Nathan, ont brillamment réussi aux examens du PSAC. Shawn et Nathan, de l'école primaire James Toolsy, sont admis en Grade 7 au collège Saint-Joseph où ils vont rejoindre Railey, qui a lui brillé au National Certificate of Education (NCE).

Entre joie et préparatifs des fêtes de fin d'année, les parents de Shawn et Railey nous livrent leurs impressions, pendant que Nathan fait du camping avec des proches. «Shawn était confiant de réussir, grâce à ses efforts. En raison de la pandémie, l'année dernière avait été marquée pour lui par le dilemme majeur de perdre une année scolaire ou se soumettre à la pression de préparer les examens du PSAC tout en poursuivant sa scolarité en Grade 5. Nous avons décidé qu'il était préférable qu'il procède étape par étape et de prendre ensuite part aux examens pour puisse obtenir de bons résultats, mieux gérer le stress et le temps, et obtenir le collège de son choix. Idem pour Nathan et pour Railey, qui a aussi travaillé dur pour les examens du NCE.»

Après la pandémie, alors que les choses se sont améliorées pour beaucoup, pour cette famille, ce fut un dur parcours. Le père de Shawn et Railey, pourvoyeur de la famille, a perdu son emploi, rendant les choses difficiles. Néanmoins, il a cherché du travail ailleurs pour subvenir à ses besoins et nourrir sa famille. «L'impact a été bien réel sur les enfants, au vu des dépenses liées à la scolarité, au transport (...) j'ai minimisé les coûts pour moi et ma femme, par exemple, en réduisant les dépenses essentielles pour la nourriture, pour que nous puissions nous occuper des enfants.»

Pour Nathan, le parcours académique a été marqué par des bouleversements émotionnels, car il a perdu sa mère pendant cette période. «C'était un moment difficile et cela le rendait dépressif. Il a pris le temps de se remettre sur pied et, malgré son jeune âge, il a réussi à surmonter le traumatisme et à obtenir d'excellents résultats. Les enfants ont fait preuve de résilience et méritent toute la reconnaissance pour leurs efforts», affirment les proches. C'est aussi grâce au soutien et à l'encadrement éducatif et holistique offert aux enfants par l'association Yeshua Fellowhip, dirigée par l'activiste social Manishwar Purmanund, qu'un sentiment de sécurité et de progrès a pu être inculqué. Ce dernier, également président de la ParentsTeachers' Association de l'école James Toolsy, se dit fier de la réussite collective des enfants et des enseignants.

À partir de janvier, Shawn et son cousin Nathan entameront un nouveau parcours académique en Grade 7 au collège Saint-Joseph, que le frère aîné de Shawn, Railey, fréquente déjà et qui a décidé d'y poursuivre sa scolarité en Grade 10. «Les deux cousins sont proches depuis leur enfance. Maintenant, ils rejoignent Railey dans le même collège. Nous espérons qu'ils profiteront au maximum de leur expérience et qu'ils deviendront des jeunes responsables», nous confient les proches.

Le jour de la proclamation des résultats, des chocolats et des bouquets de fleurs étaient déjà prêts à l'avance. «Leur grand-mère leur a déjà offert des gadgets technologiques comme cadeaux. Pour Noël, nous allons de notre côté leur offrir leur matériel scolaire et leurs uniformes, tout ce dont ils ont besoin pour reprendre l'école après les vacances», nous disent les parents, avouant que malgré la hausse du coût du matériel scolaire, ce fut une fierté de faire ces achats pour eux après qu'ils ont si bien travaillé. «En attente des possibilités qui s'offriront à nous l'année prochaine, nous laissons pour l'instant la place à l'amusement et à la joie. Nous faisons en sorte que les enfants nous aident également dans les tâches ménagères pour leur apprendre la responsabilité à mesure qu'ils grandissent. En cette saison, nous souhaitons que la paix, la résilience et la joie règnent dans chaque maison.»