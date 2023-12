Angola: La feuille de route pour la facilitation des échanges pourrait générer de nouveaux emplois-Secrétaire

Luanda — Le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Nunes, a estimé aujourd'hui, à Luanda, que la mise en oeuvre adéquate des mesures prévues dans la Feuille de route nationale pour la facilitation des échanges améliorera l'environnement des affaires et de nouvelles opportunités d'emploi dans le pays.

La Feuille de route pour la facilitation des échanges est un document qui apporte un ensemble de mesures politiques et stratégiques à adapter pour simplifier et accélérer les processus liés au commerce international, réduire les obstacles et la bureaucratie, ainsi que rendre le commerce plus facile, plus efficace et plus rapide.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors de la présentation de la Feuille de route nationale pour la facilitation des échanges, le document favorisera l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément aux objectifs établis dans le Plan de Développement National (PDN) 2023- 2027.

Il a expliqué que la feuille de route nécessitera davantage de contributions, elle est donc ouverte et conforme au PDN, élaborée dans le cadre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce.

Le document, a-t-il souligné, permettra la création de mesures pour faciliter le commerce, comme la numérisation, un mécanisme plus simple pour une plus grande transparence dans la manière d'agir avec les partenaires commerciaux internationaux.

Amadeu Nunes a recommandé, pour la politique commerciale de l'Angola, une plus grande coopération avec les pays voisins, en termes de facilitation du commerce, comme la gestion coordonnée des frontières.

« Cela amène à réfléchir sur la nécessité de travailler ensemble, afin de trouver le juste équilibre dans le binôme politique de migration clandestine, sans toutefois créer des mesures non tarifaires qui pourraient entraver le commerce transfrontalier », a-t-il affirmé.

Selon lui, l'Angola a créé le Comité national de facilitation du commerce, qui vise à maintenir la collaboration entre les agences frontalières, malgré le fait que certaines activités relèvent de la compétence exclusive de l'Administration générale des impôts (AGT).

Le comité, composé de dirigeants multisectoriels, d'entreprises publiques et privées, vise à étudier, négocier et prendre des mesures qui facilitent le commerce en Angola.