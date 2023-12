Cameroun: Le Pr Eugène Sobngwi admis au royal college of physicians - Un honneur pour la médecine camerounaise

Le médecin émérite camerounais, le Pr Eugène Sobngwi, a récemment reçu une distinction des plus honorifiques : il a été admis comme Fellow du Royal College of Physicians (FRCP), offrant ainsi une opportunité exceptionnelle de mener des recherches au sein d'une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde, basée en Angleterre.

Cette reconnaissance remarquable a été accueillie avec enthousiasme par le Ministre de la Santé, qui a chaleureusement félicité le Pr Sobngwi. Considérée comme l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine de la médecine, cette élection au Royal College of Physicians ouvre de nouvelles portes pour le chercheur camerounais.

Le parcours du Pr Eugène Sobngwi dans le domaine de la santé est impressionnant, étant actuellement directeur de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire au Ministère de la Santé. Il est également membre éminent de l'Académie des sciences du Cameroun et de l'Académie des sciences d'Afrique, démontrant ainsi son engagement et sa contribution significative à l'avancement de la recherche médicale.

Ses travaux sur le traitement d'une forme de diabète fréquente chez les Africains ont attiré l'attention de la communauté scientifique dès 2016. Les protocoles qu'il a mis en place ont abouti à une réussite impressionnante, permettant à 15 % des patients de cesser leur traitement à l'insuline et même de se passer de comprimés, une avancée saluée et reconnue par la presse internationale.

En 2020, durant le pic de la pandémie de Covid-19, le Pr Eugène Sobngwi a dirigé l'équipe médicale qui a pris en charge les deux premiers cas de Covid-19 à l'hôpital Central de Yaoundé. Malgré leur état critique à leur admission, ces patients ont finalement trouvé la voie de la guérison sous les soins attentifs de l'équipe dirigée par le Pr Sobngwi.

Cette admission au sein du Royal College of Physicians représente une consécration pour le Pr Eugène Sobngwi et une reconnaissance des avancées significatives qu'il a apportées dans le domaine médical, tant au niveau local qu'international. Cette réussite illustre également l'excellence de la médecine camerounaise et l'impact positif des travaux de ses chercheurs sur la santé publique.